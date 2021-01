Il vaccino anti Covid nella residenza per anziani Corradini di Ronchi dei Legionari

E' stata Maria Tomat, una nonnina di ben 99 anni, la prima, ieri mattina, a sottoporsi al vaccino anti Covid somministrato agli ospiti della residenza protetta per anziani Domenico Corradini di Ronchi dei Legionari. Complessivamente sono stati 52 gli anziani vaccinati, su un totale di 60 ospiti attualmente presenti. Per 5 è stata chiesta l'autorizzazione al giudice tutelare, mentre 3 hanno rifiutato la somministrazione.

Una mattinata di “festa” e di messaggio a tutta la comunità che è stato rilanciato dalle parole del sindaco, Livio Vecchiet e dell'assessore alle politiche sociali, Gianpaolo Martinelli, i quali hanno rinnovato la disponibilità a mettere a disposizione strutture come il palasport per la vaccinazione di tutti i residenti. Un invito raccolto dal direttore dell'Asugi, Antonio Poggiana, il quale dovrà comunque fare i conti con le disposizioni governative in materia.

Un momento importante nella vita della Corradini, vissuto anche alla Degressi di Fogliano ed al centro Alzheimer Argo, vissuto assieme a importanti presenze, come la dirigente infermieristica, Tiziana Spessot, il direttore del dipartimento di prevenzione, Ariella Breda, il direttore del distretto "Basso Isontino”, Carlo De Vuono, il direttore sanitario delle strutture ospedaliere, Daniele Pittioni ed il rappresentante dei medici di medicina generale, Luigino Cataldi.

Presente anche il comandante dei Carabinieri, Mario Egidi. “E' ancora un volta il risultato di un grande lavoro di squadra – hanno detto Vecchiet e Martinelli – e per questo vogliamo ringraziare tutto lo staff medico ed infermieristico per le vaccinazioni, ma anche la responsabile delle strutture, Sara Angelini ed il segretario, Ruta Candotto, per il coordinamento che è stato reso possibile dall'inizio della pandemia. Un grazie sincero anche al personale della Kcs”. Quella di ieri, come detto, non è stata solo un'operazione di routine, ma l'avvio di una nuova fase che, si spera, potrà finalmente cancellare l'incubo di un virus che ha cambiato le abitudini di tutti. Anche nelle modalità di gestione delle residenze per anziani.