Immuni: in Friuli, negozi Coop Alleanza 3.0 diffonderanno info sulla App

Al via da oggi nei supermercati e negli ipercoop di Coop Alleanza 3.0 la campagna di sensibilizzazione sulla app Immuni grazie al Protocollo d’Intesa siglato da Coop con il Ministero della Salute assieme alle altre organizzazioni della grande distribuzione per favorire la diffusione dell’App Immuni.



La campagna avrà una durata settimanale – fino al 22 novembre – e promuoverà tra i soci e i consumatori l’utilizzo della App Immuni attraverso locandine, messaggi radiofonici e video che conterranno le informazioni in merito alla App, la sua funzionalità e gli obiettivi che si prefigge.



Questi materiali affiancheranno le indicazioni già presenti nei negozi Coop circa i comportamenti corretti da tenere per effettuare una spesa sicura per sé e per gli altri; indicazioni che si sono ulteriormente intensificate con il crescere dell’emergenza.



In questo periodo così difficile si mettono a disposizione i punti vendita per veicolare informazioni volte a contrastare la pandemia. I comportamenti corretti e la condivisione degli strumenti in nostro possesso sono misure essenziali per garantire la salute di tutti.

Coop Alleanza 3.0, infatti, continua a essere anche nell’emergenza Covid-19 al fianco di soci e consumatori, in questo momento di difficoltà per tutto il Paese. La Cooperativa inoltre invita tutti i soci e i clienti a rispettare le regole, anche nel fare acquisti, seguendo il vademecum Coop con le “20 regole per una spesa che tuteli la salute di tutti” disponibile sul sito della Cooperativa in dieci lingue all’indirizzo all.coop/20regole.