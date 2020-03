Impariamo a conoscere il seno

Il tumore mammario si presenta per lo più come un nodulo unico, meno frequentemente multiplo (forma multifocale) e, in particolari situazioni, può presentarsi in entrambe le mammelle contemporaneamente. Per questo motivo è importante imparare a osservare il proprio seno davanti allo specchio, dapprima con le braccia sui fianchi, poi con le mani dietro la nuca, al fine di notare se vi sono irregolarità della cute e/o della forma del seno come retrazione della cute o del complesso areola-capezzolo, presenza di arrossamenti o lesioni, introflessione del capezzolo non presente in precedenza (spesso è fisiologica, soprattutto se bilaterale).

All’osservazione può seguire l’autopalpazione per far scoprire noduli che prima non erano presenti; questa andrà effettuata in posizione distesa con la mano a piatto, preferibilmente nella seconda settimana dall’inizio del ciclo.



Questa pratica non ha e non deve avere nessuna pretesa di diagnosi precoce, ma deve essere un modo per imparare a conoscere il proprio seno, senza ansia, altrimenti è preferibile non farlo.

Altro segno clinico che non va sottovalutato è una secrezione dal capezzolo, soprattutto se di tipo sanguinolento. Anche in questo caso, è opportuno ricorrere al medico curante o allo specialista senologo che si occuperanno di attivare le procedure opportune. Se nell’intervallo tra una mammografia e l’altra ci si dovesse accorgere di qualche alterazione, bisogna rivolgersi al medico. Il discorso vale a maggior ragione nelle fasce di età non previste dallo screening, quindi al di sotto dei 50 anni. Spesso, infatti, sono proprio le giovani donne che sottovalutano il rischio.



Giuliana Gentile, chirurgo senologo - volontario Lilt Udine

