Importanti anniversari per l'associazione Alpi

Quest’anno Alpi, l'Associazione Allergie e Pneumopatie Infantili, festeggia tre importanti anniversari. L'occasione la offre il convegno del progetto Interreg Italia-Austria Forter sul benessere nelle stazioni alpine delle nostre montagne, in programma martedì 30 agosto, dalle 10, nella Colonia Alpina Sacro Cuore di Fusine in Valromana - Tarvisio.

I traguardi raggiunti sono i 20 anni del campus per pazienti con problemi respiratori, che ha lo scopo di rendere autonomi i bambini nel riconoscere i sintomi dell’asma, assumere la terapia in modo corretto, fare attività fisica in modo da prevenire l’asma da sforzo; i dieci anni di speleoterapia nelle ex miniere Raibl di Cave del Predil, in un ambiente incontaminato e utile a diminuire l’infiammazione delle vie respiratorie, e i cinque anni di forestoterapia a Fusine e nelle Valli del Natisone.

