In Buona Salute continua la battaglia per San Vito

L’Associazione In Buona Salute San Vito ha inviato al Presidente Massimiliano Fedriga un nuovo appello per la revisione profonda dell’atto aziendale dell’AsFo, in particolare per l’ambito sanvitese.

“Non abbiamo ricevuto alcun riscontro all’appello del 2 marzo”, spiegano dall’associazione, “e, nel frattempo, c’è stato un netto peggioramento della situazione sanitaria sanvitese. Quindi, abbiamo ritenuto necessario ribadire la nostra perentoria richiesta di modifica sostanziale dell’atto aziendale. L’attuale documento, innanzitutto, risponde a indirizzi antecedenti alla normativa nazionale. Si fa riferimento, infatti, alla delibera G.R. n. 1446 del 24 settembre 2021 anziché al decreto ministeriale 71/2022 Modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Sistema sanitario”.

“Il rinnovato appello riprende la conseguenza di questa errata impostazione, ovvero la mortificazione della medicina territoriale che, invece, deve essere migliorata, rafforzata e ancor più qualificata intorno a un distretto forte, centrale e di prossimità, come da normativa nazionale. Così pure riprende la necessità di salvaguardare il presidio ospedaliero San Vito-Spilimbergo indicando nel mantenimento irrinunciabile di pediatria direttamente connessa al punto nascita, di radiologia e di cardiologia le priorità urgenti”.

“Il disagio che vivono i cittadini in queste settimane è lo specchio della negligenza della Direzione dell’AsFo e ciò si ripercuote in turni massacranti per il personale sanitario e nella difficoltà di erogazione dei servizi, oltre che nella spinta alla sanità privata”, prosegue l’associazione, che ricorda come, dopo l’incontro dell’1 febbraio, un prossimo appuntamento è in programma il 14 aprile, “come forma di mobilitazione per salvare la pediatria, la sanità pubblica sanvitese e gli investimenti bloccati”.