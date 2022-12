In Danieli la prima uscita della nuova autoemoteca Afds

Debutto operativo per la nuova autoemoteca dell’Afds provinciale di Udine. Il mezzo, completate le procedure amministrative e la dotazione tecnologica dopo la sua presentazione lo scorso agosto, ha ricevuto ieri la certificazione da parte delle autorità sanitarie regionale e ha così potuto scendere in strada.

La prima uscita è stata fatta questa mattina al quartier generale del gruppo industriale Danieli a Buttrio, quale riconoscimento per il sostegno ricevuto alla sua realizzazione. Qui, dove è attiva una sezione aziendale dell’Afds guidata da Andrea Scalas, hanno donato il proprio sangue 22 volontari: 17 intero e 5 di plasma. Tra essi, inoltre, tre sono quelli che hanno donato per la prima volta e che si sono così iscritti alla sezione.

“Oggi è un giorno importante – ha commentato il presidente provinciale Roberto Flora – finalmente si concretizza un’idea, quasi un sogno, iniziato oltre due anni fa. Questa nuova autoemoteca, assieme a quella già esistente, rappresenta uno strumento strategico per la tenuta dell’autosufficienza regionale. Ringraziamo ancora una volta la Danieli e in particolare il suo presidente Gianpietro Benedetti per aver sposato subito il progetto e consentito la sua realizzazione”.