In Fiera a Pordenone si recuperano anche le vaccinazioni

Da oggi, la Fiera di Pordenone diventa sede di un ulteriore servizio sanitario. Accanto a tamponi e test sierologici, con modalità drive-in, questa settimana è stato attivato anche il ‘reparto di vaccinazione’. Medici e infermieri del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale, con la preziosa collaborazione logistica di Protezione civile comunale, Alpini e Croce rossa hanno dato vita ai richiami per chi, durante il periodo del lockdown, aveva saltato l’appuntamento con l’immunizzazione.

“Gli interessati – spiega Oriana Feltrin, responsabile vaccinazioni Asfo – sono 13enni e 16enni, che devono eseguire il richiamo per difterite, tetano, pertosse e polio, il vaccino per il meningococco e la prima o la seconda dose contro il papilloma virus. L’azienda ha spedito 3.900 inviti, suddivisi su cinque giorni. Per il momento registriamo una buona affluenza, anche superiore alle attese”.

Le operazioni si sono svolte con ordine. Tra chi ha accompagnato i figli prevale la soddisfazione, ma non mancano le voci critiche di quanti, abituati a eseguire i vaccini nel proprio distretto sanitario, hanno trovato scomodo aver concentrato tutte le attività in un unico punto.

“Riteniamo un obbligo civico mettere a disposizione del territorio i nostri spazi”, è il commento di Renato Pujatti, presidente della Fiera di Pordenone. “In questo periodo, poi, le nostre attività sono rimaste ferme al palo, quindi, a maggior ragione, abbiamo trovato doveroso accogliere prima tamponi e test e ora anche le vaccinazioni”.

Dall’11 settembre, le attività fieristiche sono pronte a ripartire. Da lunedì 7, quindi, la ‘succursale’ del Dipartimento di prevenzione Asfo sarà trasferita all’Interporto.