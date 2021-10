In Fvg, 40mila tamponi al giorno nelle farmacie

Come riusciranno le farmacie a gestire una domanda di tamponi destinata a quintuplicarsi, a partire dal 15 ottobre, rispetto ai volumi attuali? E come sarà possibile, per i lavoratori, conciliare i tamponi con gli orari lavorativi? A porre questi interrogativi, in vista della scadenza ormai imminente del 15 ottobre, è la Cgil del Friuli Venezia Giulia, con la segretaria confederale Rossana Giacaz, la responsabile della Funzione pubblica Orietta Olivo in rappresentanza dei dipendenti delle farmacie comunali e con Francesco Buonopane (Filcams), a nome del personale delle farmacie private.



Partendo da una stima che indica nel 20%, su un totale di circa 410mila dipendenti pubblici e privati, la percentuale di non vaccinati, la Cgil stima una domanda supplementare di circa 80mila tamponi ogni due giorni, pari a una media quotidiana di 40mila tamponi, in gran parte aggiuntivi rispetto agli attuali 9-10mila tamponi giornalieri.



"Per le circaoggi in regione – spiega la Cgil – si tratterà di gestire, con i relativi tempi necessari per la gestione delle prenotazioni, l’accoglienza, l’esecuzione del test, l’inserimento dei risultati, il pagamento e la gestione di eventuali esenzioni e rimborsi. Ci aspettiamo pertanto che le farmacie a gestione pubblica, quelle comunali, attingano alle graduatorie valide per rafforzare con nuove assunzioni ad hoc di farmacisti le proprie dotazioni organiche e confermare il proprio ruolo di presidio sanitario territoriale. E un’analoga esigenza di rafforzamento del personale va posta anche alle farmacie private e alla loro associazione di rappresentanza".Gli altri aspetti da gestire riguardano la necessità di una gestione più elastica degli orari di lavoro, compatibile con l’obbligatorietà e la frequenza dei test, e il costo di questi ultimi, che comporterà, in assenza di correttivi, un onere di oltre duecento euro mensili per ciascun lavoratore."Pur– concludono Giacaz, Olivo e Buonopane – riteniamo inaccettabile che l’assenza di scelte più stringenti del Governo e del parlamento in materia di obbligatorietà dei vaccini vada a scaricarsi in questo modo sui lavoratori e sul sistema delle imprese". Da qui la richiesta di "soluzioni che possano contribuire, attraverso ulteriori accordi tra organizzazioni datoriali, parti sociali, farmacie e l’auspicabile concorso della Regione, a rendere più facilmente fruibili i test, contribuendo ad allentare divisioni e tensioni che rischiano di deflagrare dentro e fuori dai posti di lavoro".