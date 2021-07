In Fvg 70 palestre a cielo aperto

L ’obiettivo era “semplice” solo a parole: costruire in ogni comune del Friuli Venezia Giulia un percorso ad hoc che permettesse ai cittadini di compiere 10.000 passi al giorno in totale sicurezza, possibilmente godendo delle bellezze del territorio. Si tratta di un’attività facile e accessibile a tutti, da praticare all’aperto, ovunque e in grande libertà di orari e luoghi.

PASSO DOPO PASSO - Quando è partito, nel 2018, il progetto ‘Fvg in movimento. 10mila passi di salute’ (promosso dalla Regione, realizzato da Federsanità Anci Fvg, con la Direzione centrale salute, il Dipartimento di scienze economiche e statistiche dell’Università di Udine e Promoturismo) si riprometteva proprio di attuare un inter vento di promozione della salute in accordo con le amministrazioni locali che fosse concreto e facilmente realizzabile. Oggi, a tre anni di distanza, di passi avanti, al di là dei 10.000 quotidiani, ne sono stati fatti tanti. A tracciare il primo bilancio dei risultati del progetto è Giuseppe Napoli, presidente Federsanità Anci Fvg, che anticipa anche le prossime iniziative.



- “Il progetto regionale ‘Fvg in movimento.10mila passi di Salute’, in un anno e mezzo, cioè da novembre 2019 a oggi, ha superato i risultati attesi, per il, di tante associazioni e di singoli cittadini che chiamano i nostri uffici per chiedere, diverse informazioni. Un sentito ringraziamento va al coordinamento regionale che lo sta realizzando e sviluppando, insieme a tutti i Comuni, con il coordinamento di Federsanità Anci Fvg. In una trentina di presentazioni in tutta la regione abbiamo potuto apprezzare il grande entusiasmo e impegno di tanti amministratori locali, referenti di associazioni, di ogni tipo e volontari di tutte le età. In sintesi, oltre alla grande partecipazione, aumentata dopo l’emergenza Covid, ma sempre possibile a livello individuale, il progetto è riuscito a diventare uno strumento importante per promuovere e coinvolgere attivamente amministratori locali, associazioni e cittadini per i corretti stili di vita, quali attività fisica e motoria, corretta alimentazione e fare rete con altri progetti per il ‘turismo lento e accessibile’.- Inoltre "ha suscitato grande interesse, sia a livello nazionale sia internazionale, tramite il. Per promuovere ulteriormente, dare continuità e ampliare questa ‘buona pratica’ di partecipazione attiva, stiamoe iniziative informative-motivazionali per i walking leader, con esperti e laureati in Scienze motorie, sempre insieme ai Comuni e alle associazioni”.