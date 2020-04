In Fvg i contagi sono bassi, ma Trieste è 'zona rossa'

Nonostante i dati, sopra la media, di Trieste, in Friuli Venezia Giulia si è verificato il minor numero di positività da Covid-19 nel Nord Italia e il minor numero di contagi per numero di abitanti. A dirlo è uno studio della Fondazione Gimbe, organismo che mira a favorire la diffusione e l'applicazione delle migliori evidenze scientifiche con attività indipendenti di ricerca, formazione e informazione scientifica, fondata dal dottor Nino Cartabellotta.

Come si vede nel grafico (foto), la nostra regione si colloca nella zona verde. Il risultato - come spiega Cartabellotta - si ottiene misurando la prevalenza, ovvero il numero di casi per 100mila abitanti (l'asse orizzontale) e l'incremento percentuale (la linea veriticale). Analizzando i numeri relativi all'ultima settimana (12 al 19 aprile), la media italiana che si ottiene incrociando i due assi è di 300 casi per 100mila abitanti, con un aumento attorno al 14%.

La regione con i numeri più incoraggianti è l'Umbria, ma il Fvg spicca come la più performante tra quelle del Nord Italia, essendo l'unica che si colloca nell'area verde, quella meno calda, mentre sono in piena zona rossa il Piemonte (il territorio con la performance peggiore in termini di incremento percentuale), la Liguria, la Valle d'Aosta e la Provincia di Trento; si posizionano nell'area arancione, invece, Veneto (molto vicino, però, al verde), Bolzano, Emilia Romagna e Lombardia.

In Fvg, però, il trend presenta differenze importanti tra i vari territori. Se Gorizia (la meno colpita), Pordenone e Udine sono tutte in zona verde, altrettanto non si può dire di Trieste, dove, con 470 casi per 100mila abitanti, l'incremento percentuale dei contagi nell'ultima settimana è stato del 25%, di molto superiore alla media nazionale (14%).

"Errori di valutazione alla viglia della riapertura rischiamo di pagarli molto più cari di quanto abbiamo fatto all’inizio dell’emergenza Coronavirus", spiega Cartabellotta, che invita alla cautela e suggerisce alle Regioni di "differenziare gli interventi anche in base alle situazioni locali".