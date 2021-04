In Fvg, il 6,5% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale

Il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 24-30 marzo, rispetto alla precedente, una lieve riduzione dei nuovi casi a livello nazionale (141.396 vs 150.181) a fronte di un incremento dei decessi (3.000 vs 2.878). Stabili i casi attualmente positivi (562.832 vs 560.654) e le persone in isolamento domiciliare (529.885 vs 528.680), in aumento i ricoveri con sintomi (29.231 vs 28.428) e le terapie intensive (3.716 vs 3.546). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni: decessi +4,2%, terapia intensiva +170 (+4,8%), ricoverati con sintomi +803 (+2,8%), isolamento domiciliare +1.205 (+0,2%), nuovi casi 141.396(-5,9%), casi attualmente positivi +2.178 (+0,4%).

Assieme a Marche e Molise, il Friuli Venezia Giulia è la regione dove si attesta la maggiore diminuzione dei nuovi contagi rispetto alla settimana precedente, con un calo del 21,4%. Nella nostra regione migliora anche l’indicatore dei “casi attualmente positivi per 100.000 abitanti”: sono 1.274.

“Per la seconda settimana consecutiva – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe – a livello nazionale si rileva una lenta discesa del numero di nuovi casi e del loro incremento percentuale, anche se il dato risente di notevoli differenze regionali correlate al livello di restrizioni di tre settimane fa”. In nove Regioni, infatti, l’incremento percentuale dei nuovi casi è ancora in crescita, specie nei territori - Calabria, Liguria, Sardegna e Valle d’Aosta – che tre settimane fa si trovavano in area bianca o gialla. Al contrario si rilevano riduzioni rilevanti nelle Regioni che tre settimane fa erano in zona arancione o rossa.

“Sul versante ospedaliero – afferma Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi sanitari della Fondazione Gimbe – entrambe le soglie di allerta di occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid in area medica (>40%) e in terapia intensiva (>30%) sono superate a livello nazionale, attestandosi rispettivamente al 44% e al 41%: dieci le Regioni sopra soglia per l’area medica e 13 quelle per le terapie intensive”. In particolare, l’occupazione di pazienti Covid in terapia intensiva supera il 40% in Puglia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Toscana, Molise, Lazio e il 50% in Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Emilia-Romagna, con valori superiori al 60% in Lombardia e nelle Marche. “Sul fronte dei nuovi ingressi giornalieri in terapia intensiva – puntualizza Marco Mosti, Direttore Operativo della Fondazione Gimbe – dopo la frenata registrata la scorsa settimana, il dato si è stabilizzato”.

VACCINI. Al 31 marzo (aggiornamento ore 15.31) hanno completato il ciclo vaccinale con la seconda dose 3.143.159 milioni di persone (5,3% della popolazione), con marcate differenze regionali: dal 6,9% della Provincia Autonoma di Bolzano al 3,9% della Sardegna. In questa classifica, il Fvg si colloca in quarta posizione con il 6,5% di persone che hanno ricevuto anche il richiamo, dietro appunto, a Bolzano, al Piemonte e al Molise. “Le notevoli eterogeneità – continua Gili – riflettono sia una differente capacità organizzativa, sia un eccesso di autonomia delle Regioni nella scelta delle categorie prioritarie da vaccinare”.

In particolare, per ciò che riguarda i più fragili. Tra gli oltre 4,4 milioni di Over 80, 1.274.567 (28,8%) hanno completato il ciclo vaccinale e 1.212.019 (27,4%) hanno ricevuto solo la prima dose. Tra gli Over 80, il Fvg ha completato il ciclo nel 33,7% del target, mentre il 18,9% ha ricevuto la prima dose, dati che la collocano all'ottavo posto in Italia e sopra la media nazionale.

Degli oltre 5,9 milioni di italiani nella fascia 70-79 anni, solo 106.506 (1,8%) hanno completato il ciclo vaccinale e 481.418 (8,1%) hanno ricevuto solo la prima dose, anche qui con notevoli difformità regionali. Nella fascia 70-79 anni, in Fvg l'1,7% ha ricevuto il richiamo, mentre all'8,2% è stata somministrata la prima dose; numeri che ci pongono al 12esimo posto, sotto la media italiana.

Il ritardo nella protezione delle classi d’età più fragili emerge anche dal monitoraggio dell’Ecdc, European Centre for Disease Control and Prevention: l’Italia è in ritardo rispetto ad altri Paesi europei, in particolare per la fascia 70-79 anni, dove si colloca a fondo classifica.

“Se i vaccini rappresentano la via maestra per uscire gradualmente dalla pandemia – conclude Cartabellotta – è bene ribadire l’inderogabile necessità di proteggere in maniera prioritaria le persone fragili, più a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19 che richiedono assistenza ospedaliera. Con l’attuale livello di sovraccarico degli ospedali, che non si ridurrà in tempi brevi, non possiamo più permetterci un nuovo rialzo di ricoveri e terapie intensive una volta avviate le graduali riaperture del Paese. Altrimenti continueremo a rimanere ostaggio delle misure restrittive, il cui obiettivo primario è proprio quello di limitare il sovraccarico ospedaliero”.