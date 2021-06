In Fvg il primato di operatori sanitari non vaccinati

Il Fvg detiene il triste primato di operatori sanitari non vaccinati, pari all’11,91% sul totale dei professionisti della sanità. Un dato che allarma i sindacati e spinge le sigle a una nota congiunta – firmata da Alberto Peratoner per Aaroi Emac, Valtiero Fregonese per Anaao Assomed, Antonio Maria Miotti per Anpo Ascoti Fials Medici, Stefano Smania per Aupi Snr, Nicola Cannarsa per la Cisl, Calogero Anzallo per la Fp Cgil, Patrizia Esposito per Fvm e Stefano Vita per la Uil Medici - per prendere nuovamente posizione a favore dell’immunizzazione e contro le posizioni espresse da Amato De Monte, direttore del Dipartimento di anestesia e rianimazione del Santa Maria della Misericordia di Udine e fresco di nomina alla guida della Sores.

“Apprendiamo con vivissima preoccupazione che la regione detiene oggi il triste primato italiano nella percentuale di operatori sanitari non vaccinati (11,91%)”, si legge. “Prendiamo atto con grande disappunto e stupore che la Regione tace con imbarazzo davanti a certi colleghi che si permettono di attaccare liberamente una legge dello Stato come liberticida e discriminante, di fatto legittimando e aizzando frange di pensiero e azione no vax”.

“Auspichiamo che tutte le Aziende, come fatto da AsuFc, prendano chiare distanze da colleghi che si permettono di arringare in luoghi pubblici l’uditorio con incoerenti e insostenibili teorie sull’obbligatorietà vaccinale solamente per certe fasce d’età e sull’assenza di basi scientifiche sulla vaccinazione di massa e da colleghi che si permettono di rilasciare eccentriche interviste continue su dati, attività e imprevedibili evoluzioni pandemiche future e comunicati stampa aziendali propugnando teorie e idee personali, completamente avulse dall’evidenza scientifica e in contrapposizione con la linea regionale e nazionale sull’ambito vaccinale”, si legge ancora.

“Rileviamo, infine, con grande incredulità che da tempo ormai agli operatori sanitari non è concesso rilasciare dichiarazioni e interviste se non autorizzate e ‘controllate’ mentre oggi esistono dei colleghi che, senza richieste e permessi, possono liberamente esprimersi urbi et orbi addirittura con la firma istituzionale. In considerazione di tutto ciò chiediamo all’Assessore alla Salute una forte presa di posizione contraria e distante da tali personalismi e protagonismi, per isolare e non premiare questi elementi e rimanere coerenti con la condivisibilissima campagna di contrasto alla pandemia che, come organizzazioni sindacali appoggiamo e sosteniamo completamente fin dal primo giorno e per dare un messaggio chiaro e univoco laddove ci fosse ancora incertezza o contrarietà”.

“Appoggiamo e sosteniamo pienamente gli Ordini dei Medici nel vigilare su questi delicati ambiti e nel censurare e perseguire questi comportamenti deontologicamente deprecabili. La normativa vigente è chiara, lineare, coerente ed è a tutela della comunità. Chi si ritiene fuori dalla comunità scientifica ed oltre le leggi, probabilmente dovrebbe dedicarsi ad altro”, conclude la nota.