In Fvg l'indice Rt torna nuovamente sotto l'1

Come ogni giovedì, arrivano le prima anticipazioni sulla bozza del report settimanale della cabina di regia. Dal monitoraggio, emerge una buona notizia per la nostra regione: l'indice Rt in Friuli Venezia Giulia, calcolato sugli ultimi sette giorni, scende dall' 1,23 a 0,98. Un calo drastico, frutto sicuramente delle misure restrittive imposte dalla zona rossa.

Ma c'è anche il rovescio della medaglia. Resta, infatti, sempre forte la pressione sugli ospedali: peggiora l'occupazione dei posti letto Covid nelle aree mediche (da 49 a 53%, a fronte di una soglia critica del 40%), mentre c'è una leggerissima flessione per le terapie intensive (dal 47 al 46%, a fronte, però, di una soglia critica del 30%).

I contagi, inoltre, sono ancora in aumento: ora sono 14.484, la scorsa settimana erano a quota 12.954.

La riduzione del tasso di contagiosità, però, non si tradurrà in un cambio di colore. Il Fvg, quindi, rimarrà ancora in zona rossa almeno fino all'11 aprile. A pesare, infatti, è un altro parametro chiave, quello dell'incidenza, che vede la nostra regione ancora ampiamente al di sopra dei 250 casi ogni centomila abitanti. Questa ulteriore restrizione è stata confermata anche nell'ultimo Decreto Covid, approvato ieri sera dal Consiglio dei Ministri, e in vigore dal 7 al 30 aprile.

Per ambire allla zona arancione, insomma, bisognerà pazientare ancora.