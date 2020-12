In Fvg l'Rt a 0,78, sotto la media nazionale

Presentato il nuovo report della Cabina di regia che valuta l'evoluzione del Covid nelle varie regioni (qui i dati). A livello nazionale, si conferma, anche nella settimana 14 – 20 dicembre, il segnale di controtendenza nell’indice di trasmissione. Nel periodo 1 – 14 dicembre 2020, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,90 (range 0,87 – 0,97) in lieve aumento nelle ultime due settimane. Questo si realizza in un contesto europeo caratterizzato da un nuovo aumento nel numero di casi in alcuni Paesi Europei (in particolare nel Regno Unito, in Olanda e in Germania), una mancata diminuzione dei casi con stabilizzazione della curva epidemica in altri (come Francia e Spagna) e la comparsa di varianti virali segnalate come a possibile maggior trasmissione.

Complessivamente, l’incidenza in Italia rimane ancora molto elevata e l’impatto dell’epidemia è ancora sostenuto nella maggior parte del Paese. Inoltre, si continua a osservare nella maggior parte delle Regioni un rischio moderato o alto di una epidemia non controllata e non gestibile. In particolare, cinque Regioni (Liguria, Marche, Puglia, Umbria e Veneto), sono classificate a rischio alto; 12 territori, tra i quali il Fvg, sono a rischio moderato ma Emilia-Romagna, Molise, Trento e Valle d’Aosta hanno una probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese nel caso si mantenga invariata l’attuale trasmissibilità. Solo Abruzzo, Bolzano, Campania e Sicilia sono classificate a rischio basso. Tale situazione, sottolineano gli esperti, conferma la necessità di mantenere la linea di rigore delle misure di mitigazione adottate nel periodo delle festività natalizie.

In Veneto, unico caso in Italia (le altre regioni sono tutte nello scenario 1), l'Rt puntuale sopra 1 è compatibile con uno scenario tipo 2 e si colloca per la terza settimana consecutiva a rischio alto con un'incidenza estremamente elevata.

Guardando al Fvg (qui i dati completi), come detto il rischio resta moderato e l'Rt regionale si attesta al di sotto della media nazionale a 0,78. L'incidenza, ovvero il numero di positivi ogni 100mila abitanti, rimane alta (a 387,9), superiore al dato nazionale (329), ma sono in calo nuovi casi (2.123) e focolai.