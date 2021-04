In Fvg, le vaccinazioni a domicilio 'decollano' con il II Stormo

Il II Stormo dell'Aeronautica Militare ha iniziato un’ulteriore attività di contrasto all’emergenza pandemica in corso, dando avvio a una nuova ed estremamente importante collaborazione con l’AsuFc che vede impegnato il suo personale sanitario (medici e infermieri) nella somministrazione di vaccini anti-Covid a casa delle persone “fragili”, ultraottantenni e non trasportabili.

Dopo essere stato coinvolto, per diverse giornate e in via del tutto eccezionale, nella fase delle vaccinazioni massive nel centro allestito a Codroipo, a pochi chilometri di distanza dal sedime aeroportuale di Rivolto, il personale sanitario del II Stormo ha iniziato il suo fondamentale e delicato contributo, come punto vaccinale mobile della Difesa e in concorso con i medici delle Usca, le Unità Speciali di Continuità Assistenziale, alle vaccinazioni domiciliari in favore di una ben determinata categoria di popolazione, individuata direttamente dall’Azienda sanitaria, vale a dire persone ultraottantenni, non trasportabili e “vulnerabili”.

​Il II Stormo è l'ente individuato dalla Forza Armata per svolgere la funzione di punto di riferimento missilistico del sistema di difesa aerea nazionale e assicura il regolare svolgimento dei servizi aeroportuali e il mantenimento delle infrastrutture e degli impianti, anche a favore del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico “Frecce Tricolori” operante sulla base e di altri velivoli che hanno necessità di transitarvi, concorrendo anche al servizio di Difesa Aerea nel rispetto delle direttive emanate dalle Superiori Autorità.