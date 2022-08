In Fvg riattivate le Usca

Lotta al Covid-19: da oggi, dopo la pubblicazione sul Bur, è ufficiale il rifinanziamento di 800 mila euro e la proroga dal parte della Regione Friuli Venezia Giulia delle Usca, l'Unità speciali di continuità assistenziale fino al 31 dicembre, con lo stesso trattamento economico (40 euro l'ora) per i medici, che erano rimasti in un 'limbo' dopo il termine del 30 giugno.

Soddisfazione da parte dottor Fernando Agrusti segretario regionale della Fimmg, la Federazione italiana medici di medicina generale, maggiore sindacato nazionale del settore che in Friuli Venezia Giulia conta più di 300 iscritti e che si è speso nel dialogo con la giunta regionale per arrivare a questo risultato, che va anche a coprire retroattivamente il mese di luglio e i primi giorni di agosto.

"Grazie al vicepresidente regionale Riccardo Riccardi – ha dichiarato Agrusti - per aver tenuto conto della nostra proposta di proroga di questo strumento così importante per la lotta al Covid-19, soprattutto considerando la gran parte di popolazione anziana che abbiamo in Friuli Venezia Giulia e della fondamentale opera che le Usca hanno nel seguire i malati a domicilio. Era una questione di merito che andava affrontata, non ne abbiamo mai fatto una problematica di prezzo: ma se questo servizio fondamentale aveva un valore fino al 30 giugno era paradossale che dal 1 luglio valesse la metà (23 euro l'ora, ndr). Bene ha fatto la Regione dando pronte risposte in stretta consultazione con noi: un dialogo proficuo che ha dato i suoi frutti. Come medici di medicina generale continueremo a essere in prima linea nella gestione delle emergenze, al fianco dei pazienti. Con le Usca c'è stata una collaborazione proficua che ora fortunatamente potrà continuare”.