In Fvg rischio moderato, ma ricoveri sempre sopra la soglia

La cabina di regia per il periodo 21 - 27 dicembre evidenzia un segnale di controtendenza nell’indice di trasmissione segnalato nelle due precedenti settimane nell’intero Paese. Questo si realizza in un contesto europeo caratterizzato da un nuovo aumento nel numero di casi in molti Paesi e la comparsa di varianti virali, come quella 'inglese', segnalate con una potenziale maggiore trasmissione (qui la sintesi del report e il monitoraggio completo)

L’epidemia in Italia si mantiene ancora grave a causa di un impatto elevato sui servizi assistenziali. Veneto, Liguria e Calabria hanno un Rt puntuale maggiore di 1 anche nel valore inferiore, compatibile, quindi, con uno scenario di tipo 2, mentre Basilicata, Lombardia e Puglia lo superano nel valore medio; Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche si attestano su un'incidenza di poco sotto a 1. A rischio basso Abruzzo, Basilicata, Bolzano, Marche, Molise, Sicilia, Toscana e Umbria.

Questo, insieme all'elevata incidenza che si registra in quasi tutto il territorio, desta particolare preoccupazione; il Comitato tecnico scientifico, quindi, esorta a considerare di applicare le misure previste, per i livelli di rischio attribuiti, anche oltre le scadenze attuali.

Complessivamente, l’incidenza in Italia rimane ancora molto elevata e l’impatto dell’epidemia è ancora sostenuto nella maggior parte del Paese. Il valore è ancora lontano da livelli (50 casi per 100.000 in sette giorni) che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti. Tale situazione conferma la necessità di mantenere nel tempo la linea di rigore delle misure di mitigazione adottate nel periodo delle festività natalizie.

Nel dettaglio, in Fvg (qui il report regionale) scendono nuovi casi e incidenza, che resta comunque alta (333 casi ogni 100mila abitanti calcolata sui 14 giorni); 524 i nuovi focolai individuati, mentre sono 1.534 i casi non collegati a catene di trasmissione.

Il dato più preoccupante resta però quello dei pazienti ricoverati: i posti occupati in terapia intensiva sono il 32% di quelli disponibili (valore soglia 30%), mentre quelli negli altri reparti sono il 52% (valore soglia 40%).