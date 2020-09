In Fvg scatta in anticipo la campagna antinfluenzale

Mai come quest’anno, la campagna antinfluenzale sarà particolarmente importante per evitare che i classici sintomi dei malanni di stagione possano essere confusi con quelli del Covid-19. Per questo, la Regione gioca d’anticipo e ha già ordinato 350mila dosi di vaccino, il 40 per cento in più rispetto allo scorso anno, per farsi trovare pronta alla sfida.

Anche l’avvio delle immunizzazioni scatterà prima del solito: ci si potrà vaccinare già dalla prima settimana di ottobre.



Si punta a incrementare la percentuale di copertura vaccinale della popolazione, riducendo la distanza dall’obiettivo minimo perseguibile del 75% o da quello ottimale del 95% in un contesto segnato dal Coronavirus.

La Regione ha ribadito l’invito a vaccinarsi, anche per scongiurare situazioni di stress del sistema sanitario in caso di sovrapposizione fra influenza e Covid-19. Immunizzarsi è anche un modo per contribuire all’identificazione di fenomeni che non sono legati all’influenza; in questo modo chi ha sintomi paragonabili a quelli dell’influenza ma è vaccinato per questa patologia potrà osservare un percorso e una sorveglianza sanitaria più efficace.



L’appello della Regione è rivolto a tutta la popolazione, soprattutto alle categorie a rischio come gli anziani, le persone che già soffrono di alcune patologie e che possono subire complicanze dovute all’eventuale stato influenzale ma anche al personale sanitario.La gratuità, in linea con le indicazioni del Ministero della Salute, è stata estesa., considerati tra le categorie più suscettibili in quanto contraggono e diffondono con più frequenza l’influenza.Il vicepresidente Riccardo Riccardi, fa appello “a responsabilità e senso civico che, in Friuli Venezia Giulia, non sono mai mancati”.. L’Organizzazione mondiale della sanità, però, pone l’asticella al 75%, quindi bisogna incrementare i numeri, in particolare tra anziani e categorie a rischio, ma anche tra quanti operano in ambito sanitario.