In Fvg situazione critica per pediatri e medici di base

La carenza di medici e infermieri attraversa tutta l'Italia, ma nelle zone periferiche e nelle aree interne assume i contorni di una vera e propria "desertificazione sanitaria".

Sono 39 le province più in sofferenza, e si concentrano in nove regioni, dove gli squilibri sono più marcati. Fattori che non si limitano ai recenti casi, per quanto eclatanti, degli operatori dei Pronto Soccorso ignorati in legge di bilancio e delle crescenti dimissioni volontarie post pandemia di infermieri e Oss, ma riguardano anche medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e molti altri specialisti impegnati nel Servizio Sanitario Nazionale.

In questa poco edificate classifica, primeggiano Lombardia e Piemonte (con sei province), seguite dall’intero Friuli Venezia Giulia. Sono questi dei alcuni dati del Report presentato a Roma da Cittadinanzattiva, che ha utilizzato dati ufficiali forniti dal Ministero della Salute relativi al 2020.

Andando a vedere nel dettaglio, nell'ex provincia di Udine ogni pediatra di famiglia segue 1.237 bambini a fronte di una media nazionale di 1.061. Pordenone è l’area messa peggio in regione per medici di famiglia, uno ogni 1.397 assistiti, contro i 1.245 della media italiana. Le difficoltà maggiori a Gorizia riguardano i farmacisti ospedalieri, uno su 46mila. In Italia la media è di uno ogni 26mila. Ma non è solo un problema di personale, ma anche di strutture.

Nonostante questo quadro – sottolinea l’indagine di Cittadinanzattiva - la correlazione con il numero di Case e Ospedali di Comunità previste dal Pnrr non è particolarmente stringente per le regioni più in difficoltà: in Fvg sono previste 23 case e sette ospedali di comunità. Strutture che, evidenzia il report, andranno, però, riempite con personale qualificato, sempre più difficile da reperire sul mercato.

“L’intero Friuli Venezia Giulia è tra le aree italiane in cui sono più marcati gli squilibri tra numero di professionisti e cittadini: non stupisce. Ogni giorno si aggiungono nuovi indicatori a segnare la fine della narrazione trionfalistica sulla sanità regionale della Giunta Fedriga. Il Fvg è schiacciato di fronte a una realtà che mette in fila cinque anni di guerra ai professionisti, lievitazione delle liste d'attesa, assenza di investimenti sulla prevenzione, desertificazione scientifica della sanità territoriale, vuoto pneumatico della programmazione”. Lo afferma il coordinatore della segreteria Pd Fvg Salvatore Spitaleri, commentando il Report.

“La fuga dalla sanità regionale viene raccontata come il riposo del guerriero ma il fatto è – spiega Spitaleri – che Riccardi lascia dietro di sé un paesaggio di macerie, rimangono tutte le figure dirigenziali da lui nominate e in più pare voglia piazzare un ‘delfino’ per un controllo da remoto”.