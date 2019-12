In Fvg un progetto per il make-up oncologico

“La giunta regionale si è impegnata a sostenere la rete di make-up oncologico la cui istituzione è stata proposta nell'ambito dell'approvazione della riforma sanitaria: sono soddisfatta, in quanto questo progetto vuole contribuire, accanto alle terapie, al benessere psicofisico dei pazienti e delle loro famiglie nella più importante delle battaglie”. Lo afferma la consigliera regionale Mara Piccin (Forza Italia), firmataria di un ordine del giorno al ddl 73 (legge di stabilità 2020), accogliendo il quale la giunta Fedriga si è impegnata “ad avviare un percorso al fine di realizzare il progetto di make-up oncologico nelle attività previste dalle Aziende per l’assistenza sanitaria”. La stessa Piccin si era vista accogliere un ordine del giorno collegato al ddl 70 (riforma sanitaria) con il quale proponeva il progetto in questione.

“È necessario – dice Piccin – che venga garantito a ogni uomo e donna in terapia oncologica, in quanto persona prima ancora che malato, il diritto di mantenere, per quanto possibile, il proprio stile e qualità di vita, a livello personale, familiare e sociale”. Si tratta di promuovere la formazione delle estetiste da parte di professionisti sanitari del settore oncologico, “perché quanti più pazienti possano godere degli innovativi protocolli di estetica oncologica, messi a punto con ricerche medico-scientifiche e lo studio di casi clinici di tossicità da terapia”. Inoltre, il progetto punta a far sì di creare “un network istituzionale di operatori qualificati affinché ogni paziente oncologico possa individuare in modo semplice e sicuro dei professionisti in grado di effettuare dei trattamenti di bellezza e benessere migliorativi del suo stato psico-fisico, sinergici con la terapia antitumorale che sta seguendo”.

Piccin osserva che “circa un italiano su due e un’italiana su tre sono costretti, nel corso della vita, a sottoporsi a terapie oncologiche che sì dimostrano sempre più la loro efficacia, ma producono effetti secondari, tossicità cutanee importanti e caduta di sopracciglia, ciglia e capelli. Le ripercussioni su qualità di vita, relazioni sociali e stato d’animo dei pazienti possono essere importanti, così come l’impatto sul decorso terapeutico stesso”.

Il modello suggerito dall’odg per realizzare il progetto di make-up oncologico è quello dell’Associazione professionale di estetica oncologica (Apeo), che in pochi anni ha costituito una rete di estetiste (a oggi oltre 300) in tutta Italia. “L’associazione – aggiunge Piccin - fornisce alle estetiste conoscenze teoriche e pratiche necessarie per effettuare trattamenti di benessere e di bellezza, fondati su principi medico-scientifici, su persone in terapia oncologica, a ogni stadio della malattia, così da migliorare la loro qualità di vita psicofisica. Le centinaia di pazienti che si sono sottoposti a questi trattamenti hanno testimoniato un sensibile miglioramento della loro qualità di vita. Durante la terapia oncologica, anche solo uno scrub al viso e un make-up d’effetto possono fare la differenza sull’umore e l’autostima”.