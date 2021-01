In Italia un milione di persone vaccinate contro il Covid

Ieri, l'Italia ha raggiunto il milione di dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate. Il nostro Paese, dunque, al momento è primo nell'Unione europea per numero di persone vaccinate.

La campagna di vaccinazione, partita in tutta Europa il 27 dicembre scorso con il Vaccine day, coinvolge 293 centri distribuiti sul territorio nazionale e in una prima fase è dedicata prioritariamente alle categorie degli operatori sanitari, sociosanitari e degli ospiti e del personale delle RSA (Residenza sanitaria assistenziale).

Da lunedì partirà la somministrazione della seconda dose per i primi vaccinati, mentre nelle prossime settimane si passerà agli over 80, per poi proseguire con la campagna più estesa rivolta al resto della popolazione.

In Friuli Venezia Giulia sono 25.903 i vaccini inoculati finora, su 37.315 dosi disponibili, con una percentuale del 69,4%, leggermente superiore al dato nazionale del 69%.

La quota di persone che hanno ricevuto la prima somministrazione supera il 2% della popolazione, una percentuale inferiore solo a quella di Valle D'Aosta ed Emilia Romagna. Sono 17.276 gli operatori sanitari e sociosanitari a cui è stata somministrata la prima dose, seguiti dal personale non sanitario (6.095) e dagli ospiti di strutture residenziali (2.532). Di questi, 17.190 sono donne e 8.713 uomini.

La fascia d'età maggiormente coinvolta finora è quella che va dai 50 ai 59 anni, con 6.311 vaccinati, seguita da quella compresa nel range che va dai 40 ai 49 anni, con 5.346. Gli over 70 vaccinati a oggi sono 2.537, mentre quelli compresi tra i 60 e i 69 anni ammontano a 2.944.