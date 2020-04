In Sudafrica i laboratori Icgeb in prima linea nella diagnosi del Covid-19

Le attività di ricerca e di assistenza scientifica nella lotta al SARS-CoV-2 vedono fortemente impegnato l'ICGEB ('International Center for Genetic Engineering and Biotechnology) nel continente africano, dove i suoi ricercatori stanno collaborando con le autorità sanitarie del Sudafrica nei test volti a individuare i contagiati. Nei laboratori del Centro si producono reagenti per la diagnosi sierologica mentre, in parallelo, è stata lanciata la piattaforma web COVID-19 / SARS-CoV-2 all'indirizzo https://www.icgeb.org/covid19-resources/ che fornisce informazioni aggiornate su come diagnosticare l'infezione e, soprattutto, informazioni su “primer” e protocolli PCR (reazione a catena della polimerasi) e procedure di estrazione dell'RNA, che possono essere sviluppati "internamente" senza ricorrere all’acquisto di kit.



L’ICGEB offre inoltre RNA di controllo positivo e informazioni per isolare il virus e sequenziarlo per le conseguenti attività di monitoraggio e sorveglianza. Tutto questo è supportato da attività di assistenza tecnica diretta con tutorial video online sulle procedure di isolamento e di rilevamento dell'RNA Sars-CoV-2. Il sito web offre inoltre gratuitamente i protocolli, le conoscenze e la formazione per la produzione dell’interferone Alfa che, come risulta da recenti studi, ha effetti benefici nel trattamento delle infezioni da COVID-19.



Il Sito Web include una piattaforma per la condivisione di collegamenti e informazioni tra tutti gli Stati Membri dell'ICGEB: https://www.icgeb.org/updates-from-our-member-states-on-covid-19-sars-cov-2/.