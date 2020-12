In Veneto test Covid in farmacia

Test rapidi per scoprire se si è positivi al Covid anche in farmacia. Accade in Veneto, come ha annunciato il presidente Luca Zaia sui social.

"Da ieri (29 dicembre, ndr.) le farmacie del territorio veneto sono autorizzate ad effettuare tamponi rapidi antigenici, che verranno inseriti nel Fascicolo sanitario di ogni cittadino per ottenerne il referto o certificato".

"L'adesione è volontaria - sottolinea Zaia - e prevede che la farmacia si adegui dal punto di vista di spazi, personale e dpi utilizzati. L'esito dei tamponi sarà registrato nel portale della Regione Veneto. I test potranno essere effettuati senza ricetta ad un prezzo concordato di 26 euro".

