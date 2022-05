Inaugurato il Poliambulatorio di Bannia

Questa mattina si è tenuta la cerimonia d'inaugurazione del nuovo Poliambulatorio di Bannia, di fronte a una nutrita folla: presenti il Sindaco di Fiume Veneto Jessica Canton, la giunta e alcuni consiglieri comunali, il consigliere regionale e presidente della III commissione sulla tutela della salute Ivo Moras, il direttore del distretto sanitario di Azzano Decimo Angela Di Lorenzo.

La struttura, sulla quale l’amministrazione Canton ha investito oltre 600.000 euro di fondi comunali, sorge in via Regina 2 e sarà messa a disposizione dei medici e del territorio. E’ stata progettata per raggiungere un elevato standard antisismico ed essere energeticamente autonoma grazie all’impiego di panelli solari e fotovoltaici. All’interno tre ambulatori, una sala d’attesa, servizi igienici separati e una sala polifunzionale da circa 40 posti con ingresso autonomo. Nell’anno si provvederà ad un secondo intervento nell’area per il consolidamento dell’edificio confinante e l’installazione di una stazione di ricarica per auto elettriche nel parcheggio.

L’Amministrazione Comunale ha voluto intitolare il nuovo poliambulatorio a Olimpia Radina, detta Pia, ostetrica che dal 1953 al 1973 ha fatto nascere tantissimi bimbi, quando ancora il parto in casa era la normalità. Il momento è stato toccante, pervaso dalla forte emozione dei figli di Olimpia Radina, per un riconoscimento di una figura che ha lasciato il segno nella storia della frazione di Bannia. “Nell’ultima parte della sua attività di ostetrica – dichiara il Sindaco Jessica Canton - insegnò alle donne la contraccezione. Sostenne e si battè sempre per favorire la prosecuzione delle gravidanze e per la vita. Si dedicò al suo lavoro con passione e spirito di sacrificio credendo in quello che faceva e affrontando le innumerevoli difficoltà come una vera combattente: sicuramente un esempio per tutte le donne di ogni tempo".

Anche il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, impossibilitato a presenziare, ha comunque voluto mandare un messaggio di compiacimento per l’ottimo risultato raggiunto dall’amministrazione comunale di Fiume Veneto.

“Operare con lungimiranza per dare risposte concrete ai bisogni di salute delle persone – dichiara Fedriga - è uno dei compiti più alti per chi amministra un territorio. Per questo salutiamo oggi con grande soddisfazione l’inaugurazione del nuovo poliambulatorio di Bannia. Un risultato che premia la caparbietà dell’amministrazione comunale che ha messo a disposizione dei professionisti della salute uno spazio moderno, adeguato alle attuali esigenze. Strutture di queste caratteristiche intercettano alla perfezione le linee guida nazionali sul potenziamento dell’assistenza territoriale su cui il Friuli Venezia Giulia sta lavorando da tempo in sinergia proprio con chi opera ogni giorno sul campo. Cogliamo questa occasione di festa per rivolgere i nostri complimenti all’Amministrazione comunale di Fiume Veneto per il raggiungimento di questo importante obiettivo e per augurare buon lavoro ai medici e operatori che si troveranno a utilizzare il poliambulatorio, dove molte persone potranno trovare attenzione, sensibilità e grande professionalità".