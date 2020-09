Incendio alla Snua, valori anomali ad Aviano, Roveredo e San Quirino

Continuano le operazioni di spegnimento e smassamento nell'impianto di compostaggio della Snua di Aviano dove ieri sera, intorno alle 19.30, è scoppiato un rogo di dimensioni importanti. Al lavoro i Vigili del fuoco di Pordenone, con i rinforzi delle sedi distaccate di Maniago, Spilimbergo e San Vito e il prezioso supporto del nucleo Gruppo operazioni speciali che, con l'utilizzo di mezzi di movimento terra, sta aiutando nelle operazioni di rimozione delle macerie e del materiale bruciato. Presente dal Comando di Treviso anche la chilolitrica, un mezzo pesante dei pompieri che contiene 30mila litri di acqua e assicura rifornimento idrico costante.

Nel frattempo, questa mattina si è tenuto un vertice d'urgenza in Prefettura a Pordenone, al quale ha preso parte anche il vicegovernatore Riccardo Riccardi.

E' stato rilevato dalle centraline dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) un elevato indice, quattro volte oltre la normalità, nella qualità dell'aria in alcune porzioni di territorio dei comuni di Aviano, Roveredo e San Quirino.

I sindaci dei tre comuni provvederanno a emanare ordinanze entro oggi con alcune misure precauzionali che la Direzione sanità indicherà nel dettaglio. Nel pomeriggio, quando saranno noti i risultati delle indagini del materiale depositato al suolo, sarà possibile fare una valutazione più approfondita dell'eventuale inquinamento.

Al momento le centraline di Arpa non rilevano anomalie negli altri centri abitati.

Nel pomeriggio sono in programma le prime analisi del materiale depositato al suolo, sempre a cura dei tecnici dell'Arpa Fvg. Restano per ora valide le indicazioni a evitare attività all'aperto e a tenere chiuse le finestre.

Domani, come già annunciato dall'assessore Fabio Scoccimarro, è previsto un incontro con i vertici della Snua, visto che quello di ieri sera è il secondo incendio nell'arco di meno di un anno.

A Pordenone, informa il sindaco Alessandro Ciriani, qualità aria nella norma: "Non ci sono emergenze e si può uscire tranquillamente, ma con qualche precauzione. Meglio non raccogliere ortaggi e, se i bambini giocano all'aperto, è consigliabile lavare le mani, come per altro suggerito anche dalle norme anti-Covid".