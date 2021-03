Incontriamoci in rete, serata sanitaria a Remanzacco

Mercoledì 31 marzo, alle 20.30, si parlerà di Menopausa e dintorni, conoscere e capire per vivere in serenità. Alla serata parteciperanno il dottor Fausto Bassi, medico ginecologo che parlerà de 'La menopausa, come affrontarla in modo sereno e pratico', il dottor Luciano Zaccuri, psicologo-psicoterapeuta, che parlerà di 'Menopausa: accogliere i cambiamenti per una nuova primavera', Cindy Lesmo, biologa nutrizionista, che affronterà il tema 'Alleviamo i sintomi della menopausa con l'alimentazione', la dottoressa Fabiola Picco, psicologa-psicoterapeuta, dello Sportello psicologico “Fenice, la rinascita”.

L’incontro si terrà on-line sulla piattaforma Jitsi. Per partecipare cliccare sul seguente link https://meet.jit.si/8132-SerateSanitarieRemanzacco. Per partecipare può essere utilizzato indifferentemente PC, Tablet, smartphone, ecc. dotato di webcam. Con pc utilizzare il browser Google Chrome: occorre cliccare il link o copiarlo nella barra degli indirizzi del browser e autorizzare l’utilizzo di webcam e microfono; con dispositivi mobili (smartphone, tablet, ecc.) verrà richiesto di scaricare l’app “Jitsi Meet". L’applicazione può essere scaricata anche anticipatamente da Apple Store o Play Store secondo il tipo di dispositivo posseduto.