Indice Rt ancora sotto 1, Pordenone e Trieste potrebbero restare in zona gialla

In Friuli Venezia Giulia l’indice Rt rimane ancora sotto 1. Questo significa che, in base ai parametri nazionali, le ex province di Pordenone e Trieste potrebbero rimanere in zona gialla anche la prossima settimana, nonostante tutti gli indicatori siano in peggioramento.

A quanto emerge dalla bozza del monitoraggio settimanale, infatti, l’Rt regionale si attesta a 0,92, in aumento, quindi, rispetto alle scorse settimane, ma ancora sotto la fatidica soglia che fa scattare in automatico le misure da zona arancione.

Ricordiamo che i numeri fotografano la situazione con un ritardo di almeno una settimana e, quindi, non intercettano ancora l'incremento dei casi che, in base all'analisi della task force regionale, indica un aumento del 57% dei contagi, complice l'aumentata circolazione della variante inglese.

Il parametro che indica il tasso di diffusione del Covid risale ulteriormente, confermando l'inversione di tendenza che ha spinto la Regione a giocare d'anticipo e ad adottare misure più restrittive, a partire dalla didattica a distanza per scuole medie, superiori e università.

Sette giorni fa, l'Rt si era attestato a 0,83, dopo essere sceso a 0,8 il 19 febbraio. Un valore, comunque, inferiore a quello dei precedenti report che si erano attestati a 0,98 il 12 febbraio, mentre il 5 febbraio era risalito fino a 1,03, facendo sfiorare i limiti per l'ingresso in zona arancione.

Tutto, come sempre, sarà deciso domani, al termine della presentazione del report dell’Istituto Superiore di Sanità, alla luce del quale sarà il Ministro della Salute, Roberto Speranza, a firmare le relative ordinanze.

La decisione, in ogni caso, non interessa le ex province di Udine e Gorizia che, a fronte dell’ordinanza firmata ieri sera dal governatore Massimiliano Fedriga, saranno comunque in fascia arancione da sabato 6 a domenica 21 marzo, indipendentemente dalle decisioni nazionali.