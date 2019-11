Infanzia, i primi mille giorni: focus al Burlo

Quanto i primi 3 anni di vita di un bambino incidono sul suo sviluppo e sulla sua crescita? Il tema dei primi 1000 giorni di vita dei bambini sarà al centro dell’incontro aperto al pubblico dal titolo “Incontriamo il Burlo. I primi 1000 giorni. Noi partiamo da qui” che si terrà presso la sala Xenia di Riva 3 novembre, 9 a Trieste dalle 17 alle 19 nell’ambito delle manifestazioni promosse per celebrare il 30° anniversario della firma della Convenzione dell’Onu sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989.



Durante l’incontro ricercatori e medici dell’Ircss illustreranno diversi temi quali: le gravidanze a basso rischio e il rispetto della fisiologia; il rooming in che prevede la permanenza del neonato nella stessa stanza della madre fin da subito dopo il parto; il sostegno dell’allattamento al seno; la promozione delle competenze genitoriali. Durante l’incontro saranno anche illustrate le esperienze del “Burlo Garofolo” nel campo del problem based learning applicato alla formazione del personale sanitario e l’accreditamento dell’Istituto triestino come Ospedale amico del bambino.



L’incontro sarà preceduto, dalle 15.00 alle 17.00 da attività per mamme e bambini con i Clown, il truccabimbi, un momento di istruzione su “laviamoci i dentini” e danze, musica e canto con la partecipazione degli Ottoni del Teatro Verdi e la Scuola di ballo Club Diamante.