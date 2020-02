Infermieri: in Fvg le prime 544 assunzioni

In Friuli Venezia Giulia, con grande sollievo del personale sanitario e di riflesso dei sindacati, è stata pubblicata la graduatoria finale per le assunzioni dei primi 544 infermieri su una classifica a livello regionale di circa 1.300 persone. Il bando era uscito nel 2018 e le prove si erano svolte nella primavera del 2019 alla Fiera di Udine.

Il segretario del Nursind, Afrim Cassli, annuncia che entro il 14 febbraio saranno pubblicate le assegnazioni per ogni azienda.

Lo stesso sindacato sollecita gli organi competenti a non perdere tempo e a far partire le assunzioni entro i primi giorni di marzo.

Secondo il Nursind, infatti, una percentuale superiore al 35% degli infermieri che hanno vinto il concorso sta lavorando a tempo determinato in varie aziende, “pertanto non possiamo accettarle come assunzioni, ma dobbiamo considerarle come un cambiamento di contratto che passerebbe da tempo determinato a indeterminato. Inoltre, facendo riferimento a quanto accaduto anche in passato in altri concorsi, si stima che almeno una 50ina di vincitori rifiuterà il posto perché troppo lontano da casa - continua Cassli, che suggerisce un intervento immediato per far scorrere la graduatoria -”.

“Attualmente - conclude il segretario Nursind – i reparti in grande affanno sono tanti, soprattutto nell’Udinese. Il personale lavora con rientri continui e tante ore straordinarie. A soffrire maggiormente sono i reparti di medicina, cardiologia, cardiochirurgia e dialisi. Carenza di personale si registra anche nella centrale operativa unica Sores, dove la direzione generale ha garantito al sindacato che saranno assunte dieci persone, cinque delle quali tramite l’avviso emesso nel 2019 e altri cinque attraverso la graduatoria del concorso.