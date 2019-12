Influenza, Fvg tra le regioni più colpite

Il Fvg? E' tra le regioni più colpite dall'influenza. Lo certifica il rapporto dell'Istituto Superiore della Sanità che, attraverso la rete Influnet, misura il numero di malati lungo lo Stivale.

Secondo le stime (calcolate in base alle segnalazioni dei 12 medici sentinella che coprono una popolazione di 14.600 abitanti), nell'ultima settimana sono stati otto i casi ogni mille abitanti. Un numero che pone il Friuli Venezia Giulia in vetta alla classifica, seguito da Marche (6,21 casi), Valle d'Aosta (5,32), Lombardia (5,30) ed Emilia Romagna (5,18).

I più colpiti? Sono i più piccoli: l'incidenza è di 14,68 casi nella fascia 0-4 anni e di 10,58 tra i 5 e i 14 anni. Dati che scendono nella popolazione adulta (5,79 malati ogni mille abitanti tra i 15 e i 64 anni) e ancora più ridotta tra gli Over 65, per i quali è prevista la vaccinazione gratuita, con un'incidenza di 1,77 ogni mille abitanti.

In Italia l’incidenza totale è pari a 4,1 casi per mille assistiti. Colpiti maggiormente i bambini al di sotto dei cinque anni in cui si osserva un’incidenza pari a 11,5 casi per mille assistiti. Il numero di casi stimati nell'ultima settimana è pari a circa 247.000, per un totale, dall’inizio della sorveglianza, di circa 1.358.000 casi.