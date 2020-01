Influenza, gli over 65 friulani i più colpiti

Natale e fine dell'anno a letto con l'influenza per 225.000 italiani secondo quanto rilevato dal bollettino di sorveglianza epidemiologica Influnet dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss). Anche i friulani hanno dovuto fare i conti con raffreddore, febbre alta e dolori muscolari. In Friuli Venezia Giulia, infatti, l'incidenza totale è stata pari a 4,01 casi per mille assistiti (contro una media nazionale di 3,7). I bambini, in Fvg come nel resto del Paese, i più colpiti. L'incidenza dei piccoli, tra 0 e 4 anni, ammalati in Fvg sale infatti a 7,63 (dato al di sotto della media nazionale che registra un’incidenza pari a 9,9 casi per mille assistiti). Sale, rispetto alla media totale, anche l'incidenza per gli over 65 anni friulani con 4,57 casi per mille assistiti dai medici di base, che stabilisce un 'record' nazionale per la popolazione anziana del Friuli Venezia Giulia. La media in Italia, per la settimana dal 23 al 29 dicembre 2019, di anziani costretti a letto è di 1,85 casi per mille assistiti. Un dato che, a livello regionale, si spiega con la densità della popolazione anziana.



Da inizio ottobre, periodo in cui è stato avviato il monitoraggio, l'influenza ha costretto a letto circa 1.587.000 italiani. Nella parte finale dell'anno si è però registrato un lieve calo del numero di casi di sindrome simil-influenzale dovuto alla chiusura delle scuole in occasione delle festività natalizie.



La sorveglianza sentinella della sindrome influenzale InfluNet è coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) con il sostegno del Ministero della Salute. La rete si avvale del contributo dei me-dici di medicina generale e pediatri di libera scelta, dei referenti presso le Asl e le Regioni. L’obiettivo è descrivere i casi di sindrome influenzale, stimarne l’incidenza settimanale durante la stagione invernale, in modo da determinare l’inizio, la durata e l’intensità dell'epidemia.Il sistema di sorveglianza comprende i medici e i pediatri sentinella di tutte le regioni italiane. L’ISS svolge un ruolo di coordinamento tecnico-scientifico a livello nazionale in quanto aggrega settimanalmente i dati raccolti, li analizza e produce un rapporto settimanale con i risultati nazio-nali. Per la sorveglianza epidemiologica, in particolare, il gruppo di coordinamento nazionale dell’ISS ha sede presso il Dipartimento Malattie Infettive.