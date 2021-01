Influenza, il virus che quest'anno ancora non c'è

In Italia, nella prima settimana del 2021, l’incidenza delle sindromi simil-influenzali si mantiene stabilmente sotto la soglia basale con un valore pari a 1,4 casi per mille assistiti. Nella scorsa stagione in questa stessa settimana il livello di incidenza era pari a 6,6 casi per mille assistiti.

In tutte le Regioni italiane che hanno attivato la sorveglianza il livello di incidenza delle sindromi simil-influenzali, quindi, è sotto la soglia basale.



Nella 1° settimana del 2021, in Italia sono stati analizzati 121 campioni clinici ricevuti dai diversi laboratori afferenti alla rete InfluNet e, su un totale di 1.450 campioni analizzati dall'inizio della sorveglianza, nessuno è risultato positivo al virus influenzale, come sottolinea il rapporto virologico InfluNet. Nell’ambito dei suddetti campioni analizzati, 16 sono risultati positivi al SARS-CoV-2 (201 dall'inizio della sorveglianza).



Va segnalato che, se dall’inizio della stagione,, a causa dell’emergenza dovuta al Covid-19 i dati virologici trasmessi dai laboratori regionali potrebbero non riflettere la reale circolazione del virus influenzale sul territorio nazionale.Al momento i dati a disposizione di InfluNet provengono, infatti, dai laboratori Firenze, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Sassari e Torino.Globalmente, nonostante il continuo ed esteso monitoraggio, la circolazione dei virus influenzali si mantiene a livelli molto inferiori rispetto alla media stagionale. Nelle zone temperate dell’emisfero Nord, la circolazione virale rimane al di sotto dei livelli inter-stagionali, con poche sporadiche identificazioni di virus di tipo A e B in alcuni Paesi. Anche nelle zone temperate dell’emisfero Sud, la circolazione virale viene riportata a livelli inter-stagionali. Nel complesso, la maggior parte delle identificazioni di virus influenzale, ad oggi registrate nel mondo, sono attribuibili al tipo B.L’ECDC (TESSy) riporta ancora, nella maggior parte dei Paesi membri, livelli di circolazione dei virus influenzali simili a quelli registrati nel periodo inter-stagionale. Nella 53 a settimana, vengono riportati i dati relativi a 3 identificazioni virali. In particolare:  2 virus sono risultati appartenere al tipo A, nessuno dei quali è stato ancora sottotipizzato;  1 virus è risultato appartenere al tipo B ma non è stato ancora caratterizzato. Dall’inizio della stagione, 407 campioni clinici, su un totale di 185.251 campioni raccolti da fonti non-sentinella (ospedali, scuole, strutture di assistenza primaria non incluse nella sorveglianza sentinella etc.), sono risultati positivi all’influenza; di questi, 204 (50,1%) appartenevano al tipo A e 203 (49,9%) al tipo B. Tra i 40 ceppi A sottotipizzati, 30 (75%) sono risultati H3N2 e 10 (25%) H1N1pdm09. Nell’ambito dei 203 virus B identificati, solo 4 sono stati caratterizzati, di cui 3 appartenenti al lineaggio Victoria ed uno al lineaggio Yamagata.Per quanto riguarda la sorveglianza sentinella, 619 campioni clinici sono stati raccolti durante la 53 a settimana e, tra questi, nessuno è risultato positivo all’influenza. Dall’inizio della stagione (settimane 40-53/2020), 8 dei 12.999 campioni analizzati sono risultati positivi, 2 di tipo A e 6 di tipo B.In tutti gli Stati Uniti si osserva ancora, nel complesso, una circolazione estremamente bassa di virus influenzali. In particolare, nella settimana 53/2020, sono stati testati 10.335 campioni clinici dai laboratori di sanità pubblica che spesso ricevono campioni già risultati positivi per influenza dai laboratori clinici e pertanto la percentuale di positività non è considerata indicativa dell’attività influenzale. Dei 16 campioni risultati positivi al virus influenzale, 15 (93,7%) appartengono al tipo A, nessuno dei quali è stato ancora sottotipizzato, ed uno al tipo B (6,3%).