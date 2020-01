Influenza, in Fvg ancora atteso il picco

Continua il monitoraggio dell’influenza che, nella nostra regione, ha subìto un rallentamento nel periodo festivo, complice anche la chiusura delle scuole. Tra fine 2019 e prima settimana del 2020, infatti, in Fvg si sono registrati 2,98 casi ogni mille abitanti, a fronte di una media nazionale di 3,7 casi. L’intensità dell’incidenza totale delle sindromi influenzali è ancora bassa. Il numero di casi stimati in questa prima settimana dell’anno è pari a circa 3.500, per un totale, dall’inizio della sorveglianza, di circa 35.000 casi.

Colpiti maggiormente i bambini al di sotto dei cinque anni, in cui si osservano 5,25 casi per mille assistiti. Nella fascia 5-14 anni i casi sono 2,9 ogni mille, nella fascia 15-64 anni si sono ammalate 3,12 persone ogni mille mentre tra gli over 65 il dato scende a 2,68 ogni mille. Rispetto alla passata stagione influenzale, la soglia epidemica in Fvg è stata superata con tre settimane d’anticipo.

Il sistema di sorveglianza permette di descrivere l’epidemiologia delle forme gravi e complicate di influenza confermata in laboratorio, le cui condizioni prevedano il ricovero in Unità di terapia intensiva e/o, il ricorso alla terapia in Ossigenazione extracorporea. Finora, sono stati segnalati in regione sei casi gravi, con tre decessi.

VACCINAZIONI. Al momento sono stati vaccinati circa 237mila residenti: 187mila dosi sono state distribuite alle persone con più di 64 anni e 50.000 dosi alle persone con età da 0 a 64 anni appartenenti alle categorie definite a rischio. Oltre il 90% delle vaccinazioni sono state effettuate dai medici di medicina generale. Complessivamente, rispetto alla popolazione, la copertura vaccinale è del 57,6 per cento.

Decisamente più bassa, invece, la copertura tra i dipendenti delle Aziende sanitarie: al 29 dicembre, solo il 12,5 per cento del personale si è vaccinato. Il dato migliore si segnala all’Asui di Udine (18,1%); segue l’Asui di Trieste (13,1%), l’Aas 2 Bassa friulana-isontina (11,7%), l’Aas 5 Friuli occidentale (9,6%) e, infine, l’Aas 3 Alto Friuli – Collinare – medio Friuli (4,9%).