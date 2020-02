Influenza, in Fvg non si è ancora raggiunto il picco

Se a livello nazionale la curva epidemica dell’influenza continua a salire, in Fvg la situazione, al momento, si presenta stazionaria, con addirittura un calo di segnalazioni di malati anche se, dall’inizio della circolazione del virus, si segnalano otto casi gravi e complicati e quattro decessi soprattutto di persone anziane. Lo si rileva analizzando i dati forniti da Influnet che settimanalmente aggiorna l’andamento del virus in base alle segnalazioni dei medici sentinella presenti su tutto il territorio nazionale.

Nella quinta settimana, il livello di incidenza in Fvg è di 7,67 casi su mille assistiti contro la media nazionale di 13,2. Il dato della nostra regione s'inserisce nella prima soglia considerata di intensità bassa che è compresa tra 2,96 e 8,93 casi su mille assistiti, insieme a Liguria e Sicilia.

Anche in Fvg come nel resto del paese il virus colpisce soprattutto i bambini tra 0 e 4 anni con 19 casi su mille contro la media nazionale che è di 39,8. Attualmente le regioni italiane maggiormente colpite sono Valle d’Aosta, Lombardia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise e Basilicata, dove ha superato i 15 casi per mille assistiti rientrando nella fascia considerata di intensità media. I dati sull’incidenza sono aggiornati ogni settimana e per avere maggiori indicazioni sul picco influenzale bisognerà attendere ancora qualche giorno.

Al momento l’andamento pare essere molto simile a quello del 2019.