Influenza, nessun picco e valori sotto la media stagionale

In Italia, nella 4° settimana del 2021, l’incidenza delle sindromi simil-influenzali e si mantiene stabilmente sotto la soglia basale con un valore pari a 1,4 casi per mille assistiti. Nella scorsa stagione in questa stessa settimana veniva raggiunto il picco epidemico stagionale e il livello di incidenza era pari a 12,6 casi per mille assistiti.



In tutte le Regioni italiane, Friuli Venezia Giulia compreso, che hanno attivato la sorveglianza il livello di incidenza delle sindromi simil-influenzali (sono escluse Sardegna, Campania e Calabria) è sotto la soglia basale.



Nella 4° settimana del 2021, in Italia sono stati analizzati 95 campioni clinici ricevuti dai diversi laboratori afferenti alla rete InfluNet e, su un totale di 2.159 campioni analizzati dall'inizio della sorveglianza, nessuno è risultato positivo al virus influenzale. Nell’ambito dei suddetti campioni analizzati, 14 sono risultati positivi al SARS-CoV-2 (353 dall'inizio della sorveglianza).

Nella quarta settimana del 2021, i casi stimati di sindrome similinfluenzale, rapportati all’intera popolazione italiana, sono circa 86.000, per un totale di circa 1.510.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza.



SITUAZIONE INTERNAZIONALE - Globalmente, nonostante il continuo ed esteso monitoraggio, la circolazione dei virus influenzali si mantiene a livelli molto inferiori rispetto alla media stagionale. Nelle zone temperate dell’emisfero Nord, la circolazione virale rimane al di sotto dei livelli inter-stagionali, con poche sporadiche identificazioni di virus di tipo A e B in alcuni Paesi. Nelle zone temperate dell’emisfero Sud, la circolazione virale viene riportata a livelli inter-stagionali. Nel complesso, la maggior parte delle sporadiche identificazioni di virus influenzale, ad oggi registrate nel mondo, sono attribuibili al tipo B.



Durante la quarta settimana del 2021, 716 medici sentinella hanno inviato dati circa la frequenza di sindromi simil-influenzali tra i propri assistiti. Il valore dell’incidenza totale è pari a 1,42 casi per mille assistiti. Nella fascia di età 0-4 anni l’incidenza è pari a 3,76 casi per mille assistiti, nella fascia di età 5-14 anni a 1,58 nella fascia 15-64 anni a 1,38 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 0,87 casi per mille assistiti.



LA SORVEGLIANZA - La sorveglianza sentinella della sindrome influenzale InfluNet è coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) con il sostegno del Ministero della Salute. La rete si avvale del contributo dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, dei referenti presso le Asl e le Regioni. L’obiettivo è descrivere i casi di sindrome influenzale, stimarne l’incidenza settimanale durante la stagione invernale, in modo da determinare l’inizio, la durata e l’intensità dell'epidemia. Il sistema di sorveglianza comprende i medici e i pediatri sentinella di tutte le regioni italiane. L’ISS svolge un ruolo di coordinamento tecnico-scientifico a livello nazionale in quanto aggrega settimanalmente i dati raccolti, li analizza e produce un rapporto settimanale con i risultati nazionali. Per la sorveglianza epidemiologica, in particolare, il gruppo di coordinamento nazionale dell’ISS ha sede presso il Dipartimento Malattie Infettive.