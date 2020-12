Influenza, niente vaccino per chi non è a rischio

Ad alcuni mesi dall’avvio della campagna vaccinale contro l’influenza, la situazione della fornitura, della disponibilità e della copertura dei vaccini è frammentata e complessa anche nella nostra regione. Per esempio, le farmacie del Fvg non hanno ancora ricevuto le dosi di vaccino antinfluenzale da destinare alla popolazione attiva, quella cioè non appartenente alle cosiddette ‘categorie a rischio’. “E non le riceveranno mai quest’anno, poiché Federfarma ha rinunciato alla quota di dosi vendibili in farmacia perché siano piuttosto distribuite ai soggetti più fragili - commenta Elvy Zappetti, segretario di Federfarma Udine -. Purtroppo è una penuria che in parte stanno osservando anche gli ambulatori dei medici di medicina generale, nonostante le dosi ordinate dalle Regione siano state superiori del 30% rispetto a quelle del 2019. Questo in parte è dovuto al fatto che siano cambiate le definizioni e i parametri delle cosiddette ‘categorie a rischio’, per esempio si dovrebbero vaccinare le persone con più di 60 anni, e non soltanto quelle maggiori di 65 come era previsto fino allo scorso anno. Inoltre potrebbero essersi verificati problemi nella fase produzione o in quella della distribuzione die vaccini”.