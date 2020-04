InfoHandicap Fvg, attivato canale un Facebook sulla disabilità

Un nuovo canale informativo su Facebook, con numerose interviste in diretta sul mondo della disabilità e dei servizi socio-assistenziali, è stato attivato da Infohandicap - servizio gestito dalla coop. soc. Hattiva Lab onlus di Udine - per fornire in questo periodo così eccezionale tutte le novità di interesse per le persone disabili.



Dopo aver ascoltato il presidente del consiglio regionale Pier Mauro Zanin, la vice presidente della III Commissione regionale Simona Liguori, e il presidente di Federsanità Anci del Fvg Giuseppe Napoli, martedì 21 aprile alle 12.30 sarà la volta di Mariagrazia Lamparelli, psicologa dell’handicap e della riabilitazione, mentre giovedì 23, alle ore 11, interverrà Antonio Impagnatiello, responsabile dell’Ambito territoriale del Friuli Centrale.



Molto attesa la presenza del ministro allo Sviluppo economico, il triestino Stefano Patuanelli, mercoledì 22, intervistato dal responsabile di Infohandicap, Antonio Bondavalli. Si discuterà dell’emergenza sanitaria in corso, delle prospettive relative al terzo settore.