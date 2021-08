Installazione di quattro defibrillatori semiautomatici a Monfalcone

E' stato installato il primo defibrillatore semiautomatico in Marina Julia, a Monfalcone, uno strumento importantissimo e che può potenzialmente salvare la vita di una persona. Entro fine mese, grazie al contributo della Cassa di Risparmio di Gorizia, verranno posizionati altri tre defibrillatori, in Piazza della Repubblica, via Romana e via Pisani.

In sinergia con questa azione di posizionamento, il Sindaco Anna Maria Cisint ha intenzione di far partire a settembre dei corsi appositi per apprendere l'utilizzo di tali defibrillatori in caso di necessità ed emergenza.