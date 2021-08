Insulti no vax sulla pagina Facebook del Pd Fvg

"Che i vaccini e il green pass siano la strada da seguire per uscire dalla pandemia e non richiudere di nuovo tutto non ci sono dubbi. Gli insulti e gli attacchi dei gruppi no vax organizzati, che in questi giorni stiamo ricevendo sulla nostra pagina Fb (Gruppo PD FVG), non sono certo un deterrente alle opinioni nostre e di molti altri, ma la conferma di quale sia il livello di civiltà e rispetto di queste persone che, codardamente celate dietro fasulle identità e riempiendosi la bocca di democrazia, dimostrano solo di conoscere l’insulto e l'offesa, e di certo non ci fanno paura". Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Fvg, Diego Moretti.

"A fronte di un post dove abbiamo ribadito la necessità di vaccinarsi e il nostro sostegno alla scelta del Governo Draghi di introdurre il green pass obbligatorio per accedere a una serie di luoghi e servizi, in poche ore abbiamo ricevuto oltre un migliaio di commenti da parte di profili riconducibili ai movimenti no vax. Si tratta di frasi uguali una all'altra, lette già altrove, le solite banalità prive di un pensiero autonomo che non ci spaventano, ma che non lasciamo correre come se nulla fosse e vogliamo rendere pubbliche. Quello che è certo, è che queste minacce non ci fermeranno nel continuare a dire le cose che pensiamo".