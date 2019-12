Interventi salvavita, corsi nei Comuni

Saper praticare il massaggio cardiaco e usare il defibrillatore sta salvando molte vite e ne puo' salvare tante altre, per questo è fondamentale la formazione e la partecipazione dei cittadini, accanto agli operatori del sistema sanitario e della Croce Rossa e alle istituzioni locali.E' stato questo il principale messaggio degli intervenuti all'incontro di presentazione della convenzione tra CRI - Croce Rossa Italiana, Comitati di Udine e Palmanova, promosso da Federsanità ANCI FVG presso la sede della Regione a Udine.



Sono intervenuti i Presidenti di Federsanità ANCI FVG, Giuseppe Napoli, della CRI Comitato di Udine, Sergio Meiniero e il Direttore, Michele Coiutti, insieme ai rappresentanti della Cri Comitato di Palmanova.



Hanno partecipato, con grande interesse, i rappresentanti di quindici Comuni della provincia di Udine e altri hanno comunicato la volontà di organizzare sul territorio eventi ed iniziative di formazione per sensibilizzare i cittadini. La proposta dei corsi e le possibili sinergie sono state illustrate da Lorenzo Boccolato, CRI Udine e Fiorenzo Facchinetti, per la CRI di Palmanova.



In particolare per l' utilizzo dei defibrillatori DAE, manovre BLS (di rianimazione) e corsi D.Lgs.81/08 (sicurezza sui luoghi di lavoro), ad esempio per scuole e asili.

Grande attenzione anche per i risultati della positiva esperienza del progetto "CRI nel cuore", realizzato dalla CRI Udine in collaborazione con SORES FVG e Federsanità ANCI FVG per la diffusione di 120 defibrillatori, accessibili 24 ore su 24, insieme alla formazione di oltre 400 "laici".

Un aspetto molto importante è poi il monitoraggio curato da SORES FVG per mappare e geolocalizzare la presenza dei defibrillatori sul territorio e comunicarlo al 118 e alle ambulanze per favorire interventi sempre più rapidi e coordinati.



Per ulteriori informazioni tutti i Comuni interessati possono scrivere a: federsanita@anci.fvg.it e salute@criudine.it