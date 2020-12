Dopo l’interessante diretta con l’avvocato Andreina Baruffini, il vice Questore di Udine Massimiliano Ortolan e Filippo Nicolini, psicoterapeuta e sessuologo, incentrata sulla dipendenza affettiva che tracima spesso in violenza psichica, fisica e femminicidi, le interviste di InfoHandicap continuano giovedì 17 dicembre, alle ore 17, sulla pagina facebook di InfoHandicap con un'intervista a Stefano Granata, presidente nazionale di ConfCooperative-FederSolidarietà, Luca Fontana e Paola Benini, rispettivamente presidente e vicepresidente di ConfCooperative-FederSolidarietà Fvg.



Si parlerà di terzo settore, della riforma, di cooperazione sociale, della situazione sanitaria in corso. Il nuovo canale informativo su Facebook attivato da Infohandicap, servizio gestito dalla coop. soc. Hattiva Lab di Udine, propone ogni settimana interviste in diretta sul mondo della disabilità e dei servizi socio-assistenziali; un servizio prezioso, in questo periodo così eccezionale, per comunicare tutte le novità di interesse per le persone disabili.