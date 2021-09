Invalidità, 20mila lavoratori hanno pagato di persona

Le paralimpiadi, da quando sono state istituite, hanno avuto un rilevante impatto sociale: hanno tolto il velo su una parte della nostra comunità che aveva timore a mostrarsi, che nascondeva il proprio handicap e che la società stessa non si impegnava a sufficienza a reinserire. Nella nostra regione sono ben 20mila gli invalidi per lavoro, coloro che cioè nell’ambito della propria professione hanno subito un incidente o hanno maturato una malattia che ne ha compromesso le normali funzioni. La perdita di un dito o una mano, un timpano lesionato o infortuni ancora più gravi gli hanno sconvolto la vita, impedito di compiere le azioni quotidiane e, in alcuni casi, anche penalizzato i rapporti sociali.



A promuovere le loro istanze è attiva in ogni provincia l’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (Anmil), che nella nostra regione associa circa 10mila invalidi, praticamente la metà di quelli riconosciuti dallo Stato. Presidente della sede provinciale di Udine e rappresentante di 4mila iscritti è Luigi Pischiutta. Settantasettenne, anche lui ha subito un infortunio sul lavoro. Era ancora ventenne, quando nel 1969, mentre lavorava in una cabina elettrica in una conceria di Zugliano, fu folgorato da una scarica da 20mila volt. “Mi è andata bene – ricorda oggi – ho subito ‘solo’ l’accorciamento del braccio sinistro e per rimettermi ci sono voluti tre mesi di ospedale e un mese di recupero fisiatrico”.



Rispetto a cinquant’anni fa le condizioni degli invalidi sul lavoro sono notevolmente migliorate, ma comunque c’è ancora molto da fare. E in questa direzione va anche l’attività dell’Anmil nel promuovere la sicurezza tra i giovani nelle scuole.“Un tempo se l’infortunato era in grado di rientrare al lavoro come prima allora bene, altrimenti veniva semplicemente lasciato a casa – racconta Pischiutta – oggi, dopo l’introduzione di leggi apposite, per un invalido c’è la possibilità di seguire dei percorsi, gestiti dall’Inail, di formazione specifica per il reinserimento lavorativo in base alle capacità residue. È chiaro che dopo un infortunio grave un lavoratore difficilmente può tornare a fare la stessa mansione o addirittura il lavoro di prima. Ecco quindi che è fondamentale una sua nuova formazione”.. In pratica le aziende di una certa dimensione e gli enti pubblici hanno l’obbligo di assumere un determinato numero di disabili, in proporzione al personale totale.“Purtroppo, qualche anno fa hanno unificato le liste dei disabili per valoro e quelle dei disabili civili – continua Pischiutta – per noi si sono così ridotte le opportunità. Inoltre, diverse aziende, anziché assumere un disabile, preferiscono pagare la penale; per fortuna che recentemente è stata notevolmente aumentata. Il paradosso – conclude il presidente dell’Anmil di Udine – è che a non ottemperare l’obbligo delle quote sono spesso gli stessi enti pubblici”.