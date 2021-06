Invasione di topi nelle zone montane del Friuli

Non sembra placarsi la straordinaria proliferazione di topi nelle zone montane del Fvg, in particolare in Carnia e Tarvisiano, oltre che nella vicina Slovenia. Un fenomeno che potrebbe essere legato al clima e alla stagione invernale particolarmente nevosa che ha di fatto limitato l'azione predatoria di rapaci e altri animali selvatici, consentendo ai topi di riprodursi in abbondanza. Non soltanto, anche il progressivo aumento dei faggi, che a causa del cambiamento climatico stanno sostituendo la flora tipica delle nostre montagne. Insomma, l'habitat montano friulano si è rivelato particolarmente accogliente per le popolazioni di roditori, un fenomeno che al momento è al vaglio degli esperti ed è stato segnalato anche alla Regione.



Si tratta di topolini di piccole dimensioni, che in tanti escursionisti hanno avvistato lungo i sentieri, e non particolarmente timorosi di entrare in contatto con gli esserei umani.



Qualche giorno fa si è diffusa la notizia che, oltreconfine, in Slovenia, sono stati registrati focolai di Hantavirus e anche in Friuli Venezia Giulia si è registrato il primo caso di contagio da febbre del topo, che ha colpito un cittadino sloveno domiciliato a Cervignano."Servono informazioni tempestive e affidabili per tranquillizzare la popolazione – aveva auspicato il consigliere regionale Giampaolo Bidoli (Patto per l'Autonomia), in un'interrogazione depositata il 9 giugno, portando il fenomeno all'attenzione della Giunta -, giustamente preoccupata di fronte all'eccezionale proliferazione di piccoli roditori (per lo più arvicole e topi selvatici dal collo giallo) che si sta registrando in tutta la fascia montana del Friuli Venezia Giulia e delle vicine Slovenia e Croazia".Fulvio Zorzut, medico epidemiologo Specialista in Igiene e Medicina Preventiva, spiega che “le misure preventive si basano soprattutto sul controllo della popolazione murina se attuabile, in quanto i roditori selvatici (topi di campagna) costituiscono il serbatoio e la sorgente di infezione per l'uomo - continua il medico epidemiologo -. In buona sostanza si consiglia di lavare con la massima accuratezza gli asparagi selvatici se la stagione è quella giusta e tutti gli altri vegetali che vengono raccolti durante le escursioni. La cottura è sempre e comunque risolutiva, ma è necessario evitare di raccogliere asparagi selvatici nelle prossimità delle condutture e canali di scolo, dove maggiore può essere la presenza delle colonie murine. Gli asparagi selvatici i cosiddetti 'bruscandoli' possono e potranno essere mangiati normalmente - conclude Fulvio Zorzut -, ma bisogna prima lavarli accuratamente e quindi cuocerli a fondo".