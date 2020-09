Invecchiamento sano in risposta al Covid-19

Dal monitoraggio da remoto dei pazienti in quarantena all’assistenza telefonica ventiquattro ore su ventiquattro allo sviluppo di App con contenuti informativi aggiornati sulla pandemia. Sono alcuni degli esempi di buone pratiche sperimentate, in questi ultimi mesi, a beneficio degli anziani per rispondere all’emergenza sanitaria Covid-19. Sono progetti, servizi, iniziative che possono essere esempi o modelli da seguire e implementare e che Area Science Park, assieme ad altri otto partner (in rappresentanza del territorio dello Spazio Alpino, nello specifico Italia, Francia, Slovenia, Austria e Svizzera), sta raccogliendo attraverso una survey realizzata ad hoc.

Si tratta di un questionario che fa emergere le modalità attraverso cui si è cercato di soddisfare le numerose esigenze emerse tra la popolazione più anziana durante l’emergenza sanitaria causata della diffusione del coronavirus.

“Le iniziative che stiamo raccogliendo – spiega Michela Cinello, tecnologo di Area Science Park, esperta di progetti nell’ambito smart health - sono una fonte di conoscenza utile sia per scoprire quanto già realizzato sia per implementare sviluppi successivi e rispondere alle esigenze in modo sempre più adeguato e tempestivo. Abbiamo già raccolto una decina di buone pratiche che spaziano dall’area del supporto psicologico a quella dei servizi informativi a quella dello sviluppo di prodotti tecnologici. Tra queste ce ne sono anche alcune sviluppate in Friuli Venezia Giulia”. I risultati raccolti saranno disponibili a partire da dicembre 2020.

Il questionario è stato, inoltre, realizzato con il supporto di INAPP - The Italian National Institute for the Analysis of Public Policies e di ProMIS - Programma Mattone Internazionale Salute, realtà attivamente impegnate nella promozione della salute. È disponibile, fino al 15 ottobre 2020, al seguente link: Survey Covid-19.

L’attività nasce nell’ambito Astahg, progetto finanziato dal programma Alpine Space, che sta realizzando un portfolio di buone pratiche di governance, un osservatorio sui servizi e le iniziative esistenti legati all'innovazione e un framework per la pianificazione di nuove politiche e attività per l'invecchiamento sano e attivo.