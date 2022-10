Iocisono, prevenzione oncologica al Palmanova Village

L’Arcs, Azienda regionale di Coordinamento per la Salute, ha scelto il Palmanova Village come punto strategico sul territorio per coinvolgere la popolazione nel progetto di sensibilizzazione alla prevenzione oncologica. Appuntamento durante tutta la giornata di domenica 23 ottobre con lo stand informativo di Arcs che, in collaborazione con i volontari della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori), distribuirà materiale informativo e risponderà alle domande più frequenti in materia di prevenzione oncologica.

L’iniziativa, infatti, è uno dei primi step del progetto #Iocisono, la campagna lanciata da ARCS a fine settembre che promuove la prevenzione come abituale gesto d’amore verso sé stessi e propone gratuitamente tre diversi screening oncologici su mammella, collo dell’utero e colon retto: i primi due riguardano le donne in età differenti, mentre il terzo è destinato a tutta la popolazione Over50.

Il Palmanova Village è stato scelto sia perché gode di una posizione centrale e strategica sul territorio regionale sia perché è in grado di coinvolgere una clientela molto numerosa e variegata nelle sue caratteristiche, decine di migliaia di persone durante un solo weekend: giovani, famiglie, donne e uomini di diverse età.

“Dopo il progetto Welfare Care attraverso cui, a inizio anno, Palmanova Village ha regalato alle donne centinaia di mammografie ed ecografie gratuite per la prevenzione del tumore al seno, siamo davvero orgogliosi di proseguire sulla strada della salute, della prevenzione e della diagnosi precoce – commenta la responsabile marketing Giada Marangone –Ringraziamo l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute che ci ha scelto come partner per questo progetto con cui possiamo essere ancora più vicini ai nostri clienti, alle famiglie e al territorio, contribuendo alla promozione della cultura della prevenzione, un valore fondamentale per il benessere dell’intera comunità”.

Quella di domenica, infatti, è la prima di una serie di attività che saranno realizzate nel 2023 al Palmanova Village insieme ad Arcs sempre con il medesimo obiettivo: promuovere la salute, l’amore verso sé stessi e verso chi ci sta vicino.