Ogni giorno lo dicono e lo ripetono gli infermieri italiani di qualsiasi latitudine, dalle corsie degli ospedali sempre più intasate di pazienti, a rischio sold out: restate a casa! È questo l’aiuto migliore - l’unico aiuto, in questo momento - che i cittadini possono concretamente dare, ogni giorno, per contenere l’epidemia di Covid – 19.

"Il 2020 così devastato dalla pandemia, così memorabile per infermieri e medici in prima linea, è anche una data clou per chi ha a cuore la vocazione del “take care”, il prendersi cura delle persone che alimenta la nostra professione", spiega Flavio Paoletti, presidente di OPI Trieste. "Il 12 maggio si celebra infatti il centenario della nascita di Florence Nightingale, la fondatrice delle scienze infermieristiche moderne. Vogliamo guardare a questa data come a un piccolo traguardo intermedio: l’auspicabile approdo per una parabola discendente in tutti confidiamo, rispetto all’emergenza coronavirus. OPI Trieste, dunque, aggiunge quest’anno una piccola sezione narrativa allo storico Concorso “L’infermiere dell’anno”, istituito per consolidare il legame fra i cittadini e i professionisti del take care. Rinnovando l’invito a osservare la raccomandazione di restare nelle case finchè il contesto sanitario lo richiederà, proponiamo frattempo di aderire all’hashtag #iorestoacasaeracconto, attraverso l’invio di un testo che illustra la propria vicenda, passata recente o attuale, legata alla figura dell’infermiere".

#Iorestoacasaeracconto con #OPITrieste è l’invito a inviare un elaborato di max 3mila caratteri, spazi inclusi, intorno a storie ed esperienze personali relazionate al lavoro dell’infermiere. Tutti i testi pervenuti saranno via via messi online con indicazione dell’autore sul sito www.opitrieste.it e veicolati sui canali social dell’Ordine. Tre di questi saranno scelti per diventare audio racconto, per la voce di un’attore e di un’attrice, e verranno diffusi e veicolati in vista del 12 maggio, per celebrare il centenario di Florence Nightingale.

Gli elaborati possono essere inviati dal 18 marzo al 26 aprile a segreteria@opitrieste.it

Dettagli sul sito www.opitrieste.it Tel 040.370122.

Sempre il 12 maggio si aprirà simbolicamente la settima edizione del Concorso “L’infermiere dell’anno” – Premio Valentina Sossi, promosso da OPI Trieste per individuare e premiare l’infermiere che nell’opinione dei cittadini ha saputo meglio esprimere le doti di competenza, umanità e capacità di empatia con il paziente proprie del “take care” infermieristico. Il bando 2020 e le modalità di partecipazione saranno prossimamente pubblicati sul sito dell’Ordine Infermieristico triestino.