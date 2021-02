Isolamento Covid, prorogato l'accordo con il Park Hotel di Muggia

Con nuovo decreto di AsuGi, è stata prorogata la locazione del Park Hotel di Muggia per l’accoglienza di persone autosufficienti affette da Covid-19 asintomatiche o paucisintomatiche, secondo il testo del contratto già sottoscritto dalle parti.

Infatti, considerati il carattere diffusivo dell’epidemia e l’aumento dei casi sul territorio, la nuova struttura era stata identificata in accordo con il Piano di potenziamento e riorganizzazione della rete di assistenza, che prevede l’identificazione di luoghi da destinare all’assistenza di casi positivi e alla gestione del loro isolamento.

L’attuale andamento della situazione epidemiologica, anche in relazione alla durata dello stato di emergenza, ha reso necessaria e opportuna la proroga della locazione, che sarà valida fino al 30 aprile, fatto salvo il diritto di recesso o un’eventuale proroga della locazione per ulteriori periodi da determinarsi in base all’andamento della situazione.

Nella prospettiva di garantire all’utenza la necessaria continuità assistenziale, sono state valutate come prioritarie le esigenze sanitarie sottese alla proroga. La dottoressa Ofelia Altomare, direttore del Distretto 3, è stata confermata Responsabile Aziendale della Struttura.