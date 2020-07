Isolato il focolaio di Trieste, in Fvg il Coronavirus torna a zero

"Ritorniamo ai tre zero: contagi, decessi e ricoveri in terapia intensiva. Abbiamo isolato l'ultimo caso tracciando e testando in poche ore quasi un centinaio di persone e, fortunatamente, sono tutte negative. I test saranno rifatti nei prossimi giorni e confidiamo si confermino le negatività". Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile Riccardo Riccardi, commentando i dati odierni.

Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) restano 112. Nessun paziente è in cura in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti sono 6. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale).

Analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al virus sono 3.326: 1.400 a Trieste, 1001 a Udine, 707 a Pordenone e 218 a Gorizia.

I totalmente guariti ammontano a 2.869, i clinicamente guariti sono 39 e le persone in isolamento domiciliare 66. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e sei a Gorizia.