Jacopo Bonica nuovo Direttore di Ortopedia a Gorizia e Monfalcone

Jacopo Bonica è stato nominato Direttore della Sc Ortopedia e Traumatologia a Gorizia e Monfalcone, a decorrere dall'1 luglio. Il dottor Bonica ha conseguito la laurea in medicina e la specializzazione in Ortopedia all’Università di Roma La Sapienza e ha iniziato la sua carriera nella Capitale, lavorando anche al Centro Traumatologico Ortopedico; per oltre 20 anni, ha poi svolto la sua attività nel reparto di Ortopedia dell’Ospedale di San Daniele del Friuli.

Dal punto di vista professionale, Bonica ha dedicato gran parte del proprio sviluppo professionale alle tecniche chirurgiche mini-invasive in ambito traumatologico e nella chirurgia di elezione. Queste tecniche garantiscono risultati ottimali, riducendo l’aggressività chirurgica e i tempi di recupero e di ospedalizzazione del paziente. Sono particolarmente efficaci nella chirurgica protesica dell’anca, ginocchio e spalla e in continuo miglioramento anche grazie all’utilizzo di tecniche di navigazione computerizzata e di chirurgia robot-assistita che saranno introdotte a breve nella realtà ospedaliera AsuGi e a protocolli condivisi con altri specialisti (anestesisti, fisioterapisti).

Sono altrettanto efficaci nella chirurgia delle patologie dell’arto superiore e inferiore. Rappresentano, infine, una vera e propria rivoluzione nella chirurgia delle deformità del piede (alluce valgo e dita a martello, ecc.) con interventi eseguiti in Day Hospital e ripresa immediata della deambulazione.

L’impegno del dottor Bonica nelle due strutture, a Gorizia e Monfalcone, sarà quello di uniformare le procedure dei due reparti, differenziando per quanto possibile la tipologia di attività chirurgiche.

Grazie all’equipe di collaboratori professionalmente molto validi con spiccata dedizione al lavoro, così come tutto il comparto della piastra operatoria, del reparto e del servizio ambulatoriale e delle urgenze che garantisce un livello assistenziale con standard elevati, Bonica s'impegnerà nell’introduzione della chirurgia mini-invasiva dell’avampiede, nell’ottimizzare i percorsi per le fratture nell’anziano e nell’introduzione di sviluppi tecnologici ( chirurgia robotica e computer assistita) nella chirurgia protesica di anca e ginocchio.