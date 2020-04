Jonas Italia 'La forza della parola' a Trieste e Gemona

La sede di Trieste di Jonas ha attivato in Friuli Venezia Giulia i progetti nazionali di Jonas Italia 'La forza della parola' per dare supporto psicologico agli operatori sanitari e ai cittadini nell’ambito dell’Emergenza Coronavirus. Inoltre, Jonas Trieste ha attivato il progetto 'Ultimo saluto' dedicato alle persone e alle fasce di popolazione più colpite come coloro che hanno perso un proprio caro senza la possibilità di accompagnarne la morte.

Con queste iniziative e 15 psicologi psicoterapeuti attivi in regione Jonas offre sostegno psicologico gratuito al personale sanitario e socio-sanitario di tutti i reparti e servizi coinvolti nell'emergenza COVID-19, alla cittadinanza che vive con difficoltà questo momento e alle persone che hanno perso un familiare. L’iniziativa ha il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia e del Comune di Gemona del Friuli ed è svolta in collaborazione con Psicologi per i Popoli.



“In questo momento in cui ci troviamo a vivere un trauma collettivo senza precedenti, Jonas Italia ha dato vita a questi progetti, che coinvolgono diverse sedi sul territorio italiano e offrono ascolto e sostegno psicologico gratuito - spiega la dottoressa-. Vogliamo dare il nostro contributo a sostenere gli operatori sanitari che stanno facendo un lavoro straordinario e tentano in ogni azione di salvare una vita, anche rischiando la propria. L’emergenza sta poi impattando tutta la popolazione, sulle famiglie, su chi si è ammalato o ha perso una persona cara senza la possibilità di accompagnarne la morte o e sulle persone sole. Questi progetti nascono da un forte desiderio e senso etico della rete Jonas, delle sedi locali, che fin dall'inizio di questa dolorosa emergenza sanitaria si sono messe al lavoro per essere al fianco di tutti, offrendo quello che sappiamo fare e che da sempre facciamo in Jonas: l'ascolto e la cura”.Per maggiori informazioni sui progetti è possibile visitare il link:e la paginaI progetti hanno anche ispirato alcuni colleghi e amici di Jonas che, in collaborazione con Jonas Italia, hanno deciso di replicare l'iniziativa in Argentina dove ha preso il nome de La fuerza de la palabra'.Jonas Italia, eredita i valori e la mission di. Jonas Italia coordina le attività di 32 sedi locali Jonas e delle associazioni Gianburrasca, Petit Jonas e Telemaco, queste ultime dedicate alla clinica dell'infanzia e dell'adolescenza, con il fine di promuovere l'orizzonte etico, teorico e clinico nella cura dei soggetti affetti dalle forme attuali della sofferenza psichica.. Per questa ragione nei nostri Centri viene offerto uno spazio d'ascolto che assegna valore centrale alla parola del soggetto che soffre.Jonas Italia e le sedi afferenti si impegnano a portare laquali, ad esempio, istituti scolastici, ospedalieri e penitenziari, comunità terapeutiche e associazioni culturali. I centri affiliati a Jonas Italia si avvalgono del lavoro in équipe di psicologi, psicoterapeuti, psicoanalisti, psichiatri, educatori e della collaborazione di nutrizionisti e medici specialisti.